RagusAttiva, storia di un impegno civile. E di un logo

Ragusa - RagusAttiva è l’organizzazione no-profit fondata da Piero Pizzo, Laura (Ant) Buttacavoli, Federico Guida, Marco Spadaro, Giulio Cascone e Gianni Carfì, un gruppo di giovani stanchi di vedere la propria terra deturpata dall’immondizia, trascurata e privata della sua bellezza.

Com’è nata questa idea? L’ispirazione si trova ovunque, in qualsiasi angolo della strada, nell’immensa quantità di rifiuti che stanno sommergendo la nostra Provincia e soprattutto le nostre campagne. Si trova anche nei cambiamenti climatici: 25° nel mese di febbraio, temperature che toccano anche i 45° in estate, come se fosse la normalità. Si trova nella mancanza di rispetto verso la Natura e la Fauna, con la caccia di animali, come conigli, volpi, lepri, qualsiasi tipo di volatile esistente, protetto e non.

L’associazione è figlia della rabbia e del disappunto di tutti noi, verso tutti coloro che fanno i furbi, ad esempio lanciando il sacchetto sulle strade provinciali o tagliando gli alberi. Se si continua con questo stile di vita, si creerà un danno irreversibile, per noi, per l’ambiente e la nostra salute.

Le principali caratteristiche di RagusAttiva sono tre: voglia di CAMBIARE, USCIRE E FARE qualcosa di concreto.

RagusAttiva ha già un calendario fitto di impegni e di interventi di PULIZIA E RIPIANTUMAZIONE, con lo sguardo rivolto verso la riqualificazione dell’ambiente e del territorio e la sensibilizzazione sociale al tema ambientale.

In questo scenario si colloca lo studio Go. marketing & co., i quali in co-marketing con RagusAttiva ha disegnato un logo e un’immagine coordinata che invitano all’azione del gruppo, al non fermarsi di fronte alle difficoltà e a prendere in mano il futuro del territorio e della popolazione iblea.

Dice Rita Benedetto, titolare e founder di Go. Marketing & co: “Abbiamo voluto dare il nostro contributo a RagusAttiva, in quanto crediamo nel progetto e siamo accomunati da valori che insieme condividiamo, quali aggregazione consapevole, azione e cura del territorio. Un progetto importante per la nostra città che merita una rete di sinergie capaci di far crescere il progetto sensibilizzando altre realtà a dare il loro contributo.”

Tutte le iniziative di RagusAttiva potete trovarle su Facebook e Instagram, prossimo appuntamento al 7 marzo, dove il gruppo ibleo ripulirà l’area della Diga di Santa Rosalia insieme al Sahara Club.