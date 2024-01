Rai, chiude il programma di De Girolamo

Roma - Chiude “Avanti Popolo!”, la trasmissione condotta da Nunzia De Girolamo su RaiTre. Il programma non riprenderà dopo Sanremo. Si tratta di una chiusura anticipata, collegata ai costi, che pure sono stati ridotti nelle ultime puntate, in rapporto agli ascolti. Ieri sera, per fare un esempio, il programma ha raccolto 473 mila spettatori con uno share dell’2.87%, rispetto a “Le Iene” su ItaliaUno (un milione 306 mila) con il 9.5%, ”di Martedì” su La7 con il 7.7% (un milione 326 mila) e "È sempre Cartabianca” su Rete4 con il 5.7% (828 mila). Per la conduttrice, che ieri sera aveva come ospiti Giuseppe Conte, leader del M5S e Carlo Conti, il lavoro in Rai continuerà sulla prima rete col ritorno di “Ciao Maschio!”, la trasmissione che ha decretato il primo successo alla guida di un programma tutto suo. In vista ci potrebbe essere, a seguire, “Estate in diretta”, anche se De Girolamo apparirebbe poco propensa a rifare la stessa esperienza dell’anno scorso.

In Rai prendono atto del fatto che il programma, pensato in poche settimane da Freemantle per far fronte alla fuga di alcuni talent dalla Rai, avrebbe necessitato di maggiore tempo per essere messo a punto. E in ogni caso si ragiona molto anche sul format: schierare un talk tutto nuovo in una serata affollata da programmi simili supercollaudati, è stato un azzardo. Insomma, in autunno si cambierà strategia.