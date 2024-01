Rai Tre, via Nunzia, arrivano Petrolio e Gomez

Roma - Dopo diverse speculazioni, sembra che sia giunta la fine per “Avanti Popolo“, il programma di Rai3 condotto da Nunzia de Girolamo. Se non ci saranno ripensamenti dell’ultima ora, la trasmissione dirà addio al suo pubblico il prossimo 30 gennaio. La decisione di porre fine alla trasmissione sembrava nell’aria già prima delle festività natalizie, quando si discuteva di una chiusura anticipata entro il 2023. L’azienda aveva poi optato per un prosieguo, ma ora il sipario sembra destinato a chiudersi definitivamente.

News Correlate Rai, chiude il programma di De Girolamo

Perchè chiude "Avanti Popolo"

La motivazione principale dietro questa scelta è la combinazione di costi (circa 200 mila euro a puntata) e ascolti deludenti (con lo share medio che oscilla tra il 2 e il 3 per cento). Nella puntata di martedì scorso, che ha visto la partecipazione del leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, e del conduttore Carlo Conti, ‘Avanti Popolo’ ha totalizzato 473 mila spettatori con uno share del 2.9%. Superata dagli altri programmi di approfondimento della stessa fascia oraria come “DiMartedì” di Giovanni Floris su La7 (1.326.000 spettatori e 7.7 di share) e “È sempre Cartabianca” su Rete4 di Bianca Berlinguer (828.000 spettatori, share 5.7%).

Per sostituire la conduttrice sannita, Rai 3 ha annunciato due nuovi progetti. A partire dal 13 febbraio Peter Gomez condurrà “La confessione” in seconda serata per 8 puntate, seguito da Duilio Giammaria che prenderà il timone di “Petrolio” in prime time dal 20 febbraio. Nonostante la chiusura del talk show, sembrerebbe che le porte della Rai non si chiudano del tutto per Nunzia de Girolamo.

L’ex Ministra del centrodestra dovrebbe fare ritorno su Rai1 per condurre in seconda serata “Ciao Maschio“, il primo format di cui fu al comando, in onda da febbraio 2021 a gennaio 2023.