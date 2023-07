Rai Uno e Camper in viaggio tornano a Scicli

Scicli - A un anno di distanza la trasmissione “Camper” torna a Scicli per girare una nuova puntata.

Stavolta sono le telecamere di “Camper in viaggio” a promuovere Scicli e il suo patrimonio di tradizioni e di arte in una puntata la cui trasmissione è annunciata per i primi giorni di agosto.

Il programma itinerante è nato dall'esperienza della passata stagione: in questa edizione Roberta Morise e Tinto viaggiano per l'Italia in compagnia di veri camperisti.

Il loro è un viaggio di piacere alla scoperta del nostro Paese con regole strettissime e missioni giornaliere affidate ai due dal "Professore" Umberto Broccoli.

A dare l’annuncio di questo nuovo momento di promozione di Scicli a livello nazionale il sindaco Mario Marino e l’assessore alla promozione Giuseppe Puglisi.

Nelle prossime settimane Rai Uno comunicherà all’amministrazione la data di messa in onda della puntata della trasmissione che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 12:00.

Nella puntata dedicata a Scicli, il racconto del quartiere San Bartolomeo, delle grotte di Chiafura, della granita sciclitana, e del gioco dei tamburelli in spiaggia nato a Cava d’Aliga e poi codificato come Tambeach a livello internazionale.