Ramazzotti, 'spero di portare un po' di svago alla Sicilia'

"Spero di portare un po' di svago al pubblico di questa terra meravigliosa che sta vivendo un periodo difficile, ma soprattutto spero che le cose migliorino, io ce la metterò tutta per regalare attraverso la mia musica tre serate di spensieratezza e divertimento!". Eros Ramazzotti, con un post su Twitter, esprime la sua vicinanza alla popolazione siciliana che in questi giorni sta affrontando l'emergenza incendi, a pochi giorni dai tre concerti che lo vedranno protagonista il 3, 5 e 6 agosto a Taormina.

"È per me sempre un immenso piacere tornare a suonare in Sicilia, soprattuto se è l'occasione per esibirmi in una location unica come quella del Teatro Antico di Taormina", ha aggiunto Eros nel suo messaggio.