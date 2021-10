Raro Pesce Imperatore segnalato sulle coste del Ragusano

Comiso – Il Museo civico di storia naturale di Comiso notifica oggi “un nuovo articolo scientifico che riguarda la segnalazione di giovani esemplari, nell'area mediterranea, della specie non comun di Luvaro o Pesce Imperatore (Luvarus imperialis), stadio di "astrodermella", rinvenuti lungo la costa sud-orientale della Sicilia.

Si tratta di un esemplare molto raro nel Mediterraneo, unico membro noto della famiglia Luvaridae, ma facilmente riconoscibile per il suo singolare aspetto. Può raggiungere fino a due metri di lunghezza, per 100 kg di peso. In allegato, il post del Museo.