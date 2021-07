Rassegnatevi, torna l'anticiclone africano

Previsioni meteo. Sul nostro Paese si sta attualmente rafforzando una vasta area anticiclonica le cui radici nascono direttamente dal cuore del continente africano. Poco a ovest della Penisola Iberica, invece, troviamo una profonda saccatura, pronta ad innescare un richiamo d'aria bollente dal deserto del Sahara proprio verso il nostro Paese. Entro la giornata di mercoledì ci attendiamo un'alta pressione alla massima potenza, con caldo in ulteriore e deciso aumento su tutti il Paese, in attesa di un suo successivo seppur parziale cedimento che favorirà l'arrivo di una parentesi temporalesca.

Cerchiamo dunque di capire come evolverà la situazione nei prossimi giorni e quali saranno le zone interessate dai temporali.

Dopo un martedì contrassegnato solo da qualche isolato temporale sui rilievi del Nordovest e dal caldo bel tempo altrove, la giornata di mercoledì 7 non farà ancora registrare particolari scossoni fatta eccezione per le temperature che saliranno ulteriormente su tutto il Paese con caldo in decisa intensificazione.

Giovedì 8 invece, un tenace e coraggioso fronte temporalesco si avvicinerà al Nord Italia e nel corso della giornata scaricherà la sua energia su alcune regioni. Sotto stretta osservazione saranno soprattutto le aree del Nordovest dove nel corso della giornata vere e proprie celle temporalesche colpiranno tutta la fascia alpina e prealpina centro-occidentale, gran parte del Piemonte, la Valle d'Aosta fino alla media e alta pianura lombarda. Su queste regioni i temporali potranno risultare anche di forte intensità accompagnati dunque da improvvisi colpi di vento e dal tanto temuto fenomeno della grandine.

Il resto d'Italia invece si troverà in una sorta di forno in quanto le temperature si manterranno su valori davvero elevati specie al Sud e su gran parte del Centro. Caleranno invece sulle prime citate regioni del Nord dove abbiamo visto come il meteo farà assai i capricci.

Proseguendo poi il nostro viaggio all'interno della settimana, notiamo che già da venerdì 9 l'atmosfera tornerà tranquilla al Nord, preludio questo ad un weekend votato alla calda stabilità atmosferica anche se le temperature risulteranno ovunque meno bollenti rispetto ai giorni precedenti. Ma di questo ve ne daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.