I Ravioli dolci di ricotta dolci con il cioccolato, sono dei dolcetti che in Sicilia si preparano nei mesi che vanno da Carnevale a Pasqua con un ripieno goloso e morbidissimo. Sono composti da un impasto esterno come quello delle chiacchiere e un ripieno cremoso composto da ricotta e gocce di cioccolato. I ravioli dolci di carnevale possono essere preparati sia fritti che al forno

Sono una vera tentazione, uno tira l’altro e fanno parte dei piatti tradizionali del Carnevale Ibleo. Di ravioli fritti con la ricotta e il cioccolato ne esistono diverse varianti. I ravioli di ricotta dolci, sono dei dolcetti diffusi in tutta Italia e ogni regione ha la sua ricetta.

Dopo avervi presentato le Castagnole al cucchiaio e le Chiacchiere al forno, oggi per questo Martedi grasso, vi lascio la mia ricetta ( o versione ) dei ravioli di ricotta dolci da gustare a merenda con i vostri bambini o per la cena di questa sera.

Potete sostituire la farcitura anche con della crema pasticcera o una crema al cioccolato o ancora non nutella o marmellata, utilizzate per il ripieno la vostra Fantasia e per l’ impasto utilizzate la mia ricetta

Provateli e fatemi sapere.

Ravioli dolci di Carnevale: ricotta e cioccolato,

Ingredienti per 4 persone ( circa 40 ravioli)

300 gr Farina 00

40 ml Marsala o liquore Stega

30 gr Strutto

50 gr Zucchero semolato

2 Uova

q.b. Sale



300 gr Ricotta vaccina

100 gr Zucchero a velo

q.b. Gocce di cioccolato

Per decorare:

q.b. Zucchero a velo



Per friggere:

q.b. Olio di semi di arachide

Come prima cosa, mettete sul piano di lavoro la farina, fate un buco al centro e aggiungete le uova. Sbattetele con una forchetta le uova, quindi aggiungete lo zucchero semolato, lo strutto e il sale fino.

Iniziate ad impastare e, quando avrete ottenuto un impasto grossolano, aggiungete il Marsala. ( o un altro liquore a vostro piacimento) a casa mia si utilizzava questo

Impastate fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo.

Avvolgete il panetto in un foglio di pellicola per alimenti e lasciate riposare il vostro impasto in frigorifero per almeno un’ora.

Se volete, potete anche preparare l’impasto con un giorno di anticipo e conservarlo in frigorifero fino al momento dell’uso.

Poi setacciate la ricotta in un setaccio a maglie fini.

Aggiungete lo zucchero a velo e le gocce di cioccolato. Io metto anche un pizzico di cannella e la buccia di mezzo limone grattugiato.

Conservate la farcia di ricotta in frigorifero fino al momento dell’utilizzo.

Stendete con un mattarello l’impasto dei ravioli sul piano di lavoro ben infarinato.

Vi consiglio di dividerlo in 3-4 pezzi, dovrete stenderlo a uno spessore ci 3 millimetri circa.

Utilizzando un coppa pasta rotondo, ricavate dei dischi di 8-10 centimetri di diametro. Oppure se volete dei dolcetti più piccoli come ho fatto io, utilizzate la forma per i ravioli salati.

Disponete su ogni disco, in posizione non centrale ma leggermente laterale, un po’ di farcia di ricotta, e ripiegate il disco su se stesso in modo da formare una mezzaluna.

Premete bene sui bordi, facendo uscire l’aria in eccesso (altrimenti i ravioli potrebbero aprirsi in cottura) quindi sigillateli pressando con i rebbi di una forchetta.

Infine, rifinirte i bordi con una rotella dentata.

Friggete i ravioli siciliani di ricotta in abbondante olio di semi di arachide, a una temperatura di 160 gradi, finché non saranno leggermente dorati da entrambe i lati e galleggeranno sulla superficie dell’olio.

Lasciateli riposare su carta assorbente qualche minuto in modo da far perdere l’olio in eccesso.

Quando saranno tiepidi, guarnite i ravioli dolci fritti di ricotta con lo zucchero a velo e servite immediatamente.

Buon appetito, Barbara