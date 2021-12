Real Madrid ai playoff di Champions League, fai pronostici su Sportaza

Il Real Madrid è arrivato di nuovo agli 1/8 di Champions League sconfiggendo lo Sheriff (3:0). Così, il club prolunga la sua striscia trionfale di 19 playoff di Champions League consecutivi. Il Madrid non ha lasciato la Champion alla fase a gironi, a partire dalla stagione 2003/04, quando ha adottato il regolamento moderno del torneo. Nessun club al mondo ha fatto questo. I tifosi dei club tifano per la loro squadra preferita su https://sportaza.com/it, fanno pronostici per le prossime partite e l'esito del campionato sulla piattaforma Sportaza. Diamo una rapida occhiata a ciascuna delle prestazioni del Real nella principale competizione calcistica in Europa.



Durante la stagione 2003/04, il Real è stato raggruppato con il futuro trionfo del Porto José Mourinho. Il Madrid ha ottenuto il primo posto, superando Marsiglia e Partizan, ha superato il Bayern, ma è inciampato contro il Monaco.

Nella Champions League 2004/05, il Real ha avuto un momento più difficile: avrebbe potuto perdere il secondo posto nel gruppo contro la Dinamo Kyiv. La squadra prese solo un punto in più ma ne perse due prima del sesto turno.

La stagione 2005/06 ha colpito un gruppo con due chiare favorite: Lione e Real si aspettavano di avanzare agli ottavi di finale, mentre Rosenborg e Olympiacos avevano poche possibilità.

La situazione era simile la stagione successiva: Real Madrid e Lione avanzarono ai playoff. Il Madrid perse contro il Bayern e fu eliminato al primo turno.

Nella Champions League 2007/08, il Real uscì dal gruppo insieme all'Olympiacos. Ma poi lo scenario è lo stesso: una rapida sconfitta in entrambe le partite con la Roma (1:2) e l'uscita dal torneo.

Nella stagione 2008/09, il Madrid affronta lo Zenit nella fase a gironi (dopo una grande vittoria in Coppa UEFA).

Già nella Champions League 2010/11, tutto ha cominciato a giocare con colori molto più brillanti: hanno perso solo una volta (contro il più potente Barça e raggiunto le semifinali). Prima di questo, il Real Madrid ha fatto a pezzi il Lione e il Tottenham, e nella fase a gironi era molto più avanti di Milan, Ajax e Auxerre.

Anche la stagione 2011/12 ha avuto un discreto successo: il trionfo più leggero nel girone con Lione, Ajax e Dinamo Zagabria. La squadra lasciò il torneo solo in semifinale, essendo stata sconfitta ai rigori dal Bayern.

Nella campagna successiva, il Real perse contro un altro club tedesco, il Borussia Jürgen Klopp.

Nella stagione 2013/14, il Real ha iniziato una brillante striscia nella UEFA Champions League, guidata dall'attuale allenatore Carlo Ancelotti, per trionfare.

Il Madrid non riuscì a vincere nella Champions 2014/15: inciampò contro la Juventus in semifinale.

La stagione 2015/16 ha segnato l'inizio del dominio totale del Real Madrid in Champions League. Zinedine Zidane ha vinto il torneo per la prima volta. La squadra ha superato PSG, Shakhtar e Malmo nel girone.

Nella Champions League 2016/17, hanno completato il loro secondo trionfo di fila. Questa volta hanno superato la squadra di Diego Simeone in semifinale, e nella partita decisiva, hanno battuto facilmente la Juventus (4:1).

Una serie di tre vittorie di fila - è una fantasia che il Real Madrid è ancora riuscito a portare in vita. Il Madrid arrivò ai playoff per PSG, Juventus, Bayern Monaco e Liverpool.

La stagione successiva non ha funzionato per il Real: zero trofei in Spagna, e anche una sconfitta inaspettata dall'Ajax negli 1/8 di finale di Champions League.

Anche nella Champions League 2019/20 il Madrid non si è rotto: è riuscito solo ad avanzare facilmente dal gruppo (ha perso contro il PSG, ma è stato superiore al Club Brugge e al Galatasaray). Nei playoff, non ha funzionato di nuovo, e hanno perso due volte contro il Man City.

Infine, questa stagione è la diciannovesima volta che il club entra nei playoff di Champions League. Il Real Madrid batterà sicuramente lo Sheriff e lo Shakhtar; giocherà con l'Inter nel sesto turno per lottare per il primo posto.