Record di morti: quasi mille in un giorno, contagiato 1 italiano su 36

Contagi, terapie intensive e tassi vari scendono, ma i 993 morti del 3 dicembre rappresentano un primato assoluto anche rispetto alla prima ondata di Covid: per rintracciare un numero così alto bisogna tornare ai 969 decessi dello scorso 27 marzo. “E’ stato infettato un connazionale ogni 36” ha reso noto il commissario all’emergenza, Domenico Arcuri. Ancor prima che parlasse Conte più di un governatore aveva già chiarito che già l’indomani avrebbe “localizzato” a suo modo le nuove limitazioni del governo, reo di aver fatto di testa sua, senza interpellarli né tener conto dei dati aggiornati sulle specifiche situazioni dei diversi territori.

Sembrano tutti cascati dalle nuvole alla notizia del blocco ai movimenti nel periodo più caldo delle festività, a cui eravamo tutti pronti da almeno un mese. Di cosa hanno parlato nelle decine di meeting e videoconferenze tenutesi da inizio novembre sulle misure del Dpcm di Natale? C’hanno partecipato o non leggono nemmeno i siti che da settimane ne danno notizia di vertici continui e lanciano alert lanciati sulle restrizioni agli spostamenti che avrebbero caratterizzato le giornate clou delle feste? Quanto toccava discutere ancora, prima di comunicare agli italiani come regolarsi per circolare durante le feste?

Per la tenuta della maggioranza, il “partito” delle regioni è diventato più temibile della stessa opposizione in Parlamento. Addirittura la Val d’Aosta - tra quelle più colpite dalla seconda ondata - vuol fare causa al Ministero della Salute per riaprire tutto, non solo alberghi e funivie. Naturalmente al trio Salvini-Meloni-Tajani non ne va bene mezza a priori ma, a parte i soliti immigrati, non sono rimaste altre cartucce in canna sul tema virus. Molto generiche le richieste di “fare di più” praticamente su tutto: economia, sanità, tasse, lavoro e quant’altro. E’ stato un anno di lutti e di ansie nel nostro Paese, in cui migliaia di famiglie hanno perso cari e lavoro, che vogliamo tutti lasciarci di corsa alle spalle. Anche riaprendo locali e night club e permettendo adunate fino all’alba, sono poi così in tanti ad avere ancora la forza di festeggiare?