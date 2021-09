Red Ronnie patetico, accontentato da sindaco e direttore del museo VIDEO

Messina – Meno male che l’hanno accontentato, facendolo entrare al Museo regionale senza scannerizzargli il certificato del tampone, sennò chissà dove sarebbe arrivato Red Ronnie. Indispettito dall’esser stato giustamente messo alla porta, il deejay 70enne s’è accanito col direttore: oggi era nella vicina Spadafora dove, con la complicità nel sindaco e di un assessore, ha bacchettato la gestione del castello da parte del polo museale.

Mica è finita: nel secondo video intervista un medico locale sui tamponi, cari e dolorosi. Alla fine il sindaco in persona Cateno De Luca - che non ha perso occasione per esibirsi in una nuovo live sui social - gli ha spalancato le porte del Museo, consegnandogli pure la foto ricordo da esibire come trofeo su Facebook e, si spera, ponendo fine al ridicolo.