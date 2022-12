Un regalo per videogiocatori? Guida ai regali di Natale a prova di Boxaro

Con le vacanze alle porte, hai già scelto il regalo per il tuo amico videogiocatore? Mentre i calzini possono sembrare pratici, nessuno è veramente felice di scartarli. Come chiunque altro, i giocatori vogliono essere apprezzati e, soprattutto, vogliono giocare. Quindi qual è il miglior regalo per loro?

Ci sono molte idee, dai giochi alle carte regalo e agli abbonamenti. I marketplace digitali come Eneba possono aiutarti non solo a scegliere il regalo giusto, ma anche a risparmiare denaro.

Smetti di pensare troppo: compra una gift card Xbox

Quando scegli un regalo per un giocatore, devi considerare le preferenze della persona, ad esempio, quale genere di videogiochi e giochi preferisce. Call of Duty, Halo, Forza Horizon o Assassin's Creed? Se non sei un giocatore, questi nomi potrebbero non significare nulla per te ed è facile perdersi tra numerosi titoli di videogiochi. Pensare a quale gioco scegliere può causare frustrazione e mal di testa. Che cosa si può fare? La risposta è piuttosto semplice: procuragli una carta regalo Xbox!

Le carte regalo sono regali perfetti. Dimentica tutti i titoli e non pensarci troppo. Con una carta regalo, sei sicuro al 100% di centrare l'obiettivo. Lascia che il tuo amico scelga quello che vuole. Di conseguenza, il tuo regalo sarà molto apprezzato.

La versatilità di una gift card Xbox

Una carta regalo Xbox è il regalo più versatile che potrai mai fare. Consente di acquistare giochi, app, film e persino abbonamenti. Anche i famosi abbonamenti Xbox: Game Pass e Xbox Live Gold possono essere acquistati con tale carta. Per non parlare del fatto che ogni abbonamento ha i suoi vantaggi.

Ad esempio, Xbox Live Gold è necessario per giocare online. Se il tuo amico gioca a Rainbow Six Siege, FIFA 23 o qualsiasi altro gioco online, sarà felice con un abbonamento Xbox Live. Inoltre, i membri ottengono enormi sconti (fino all'85%) sull'Xbox Store per i giochi e fino a tre titoli gratuiti al mese.

Game Pass, d'altra parte, è come Netflix per i giochi. Pagando un canone mensile, puoi giocare a più di cento giochi senza costi aggiuntivi. È fantastico per coloro che amano sperimentare diversi giochi nel corso dell’anno.

Le carte regalo possono anche essere scambiate con vari crediti in-game per giochi come FIFA, Fortnite e altri. Questi crediti consentono ai giocatori di personalizzare i propri personaggi di gioco con skin e altri oggetti cosmetici. I giocatori di Fortnite adorano distinguersi dalla massa e giocare nei panni dei loro personaggi preferiti.

Ma le gift card Xbox possono andare oltre gli acquisti digitali. Grazie a loro, potrai andare sul Microsoft Store e mettere a punto la tua attrezzatura da gioco con vari accessori. Microsoft offre cuffie, stazioni di ricarica per controller, dischi rigidi esterni e vari controller aggiuntivi come volanti e joystick. Tuttavia, la parte migliore è che puoi personalizzare il tuo Gamepad Xbox (!). É il sogno di ogni videogiocatore!

In conclusione

Se conosci qualcuno che gioca su Xbox, regalagli un buono regalo. Non dovrai preoccuparti di scegliere il regalo giusto perché una carta regalo lo farà per te. È un regalo provato al 100% che renderà felice qualsiasi giocatore con scelte e possibilità illimitate. Inoltre, i marketplace digitali offrono giochi, carte regalo, abbonamenti e molto altro a prezzi più bassi, aiutandoti a risparmiare sui tuoi acquisti di Natale.

