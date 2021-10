Regionali: Meloni a Vittoria, centrodestra sarà compatto anche in Sicilia

Vittoria - "Fratelli d'Italia è estremamente competitiva anche in Sicilia, oggi a Vittoria dove Salvo Sallemi con il centrodestra si candida a continuare il buongoverno di un territorio mortificato da decenni dalla sinistra". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sui social da Vittoria, in Sicilia. "Anche alle Regionali siciliane Fratelli sarà in prima fila e particolarmente competitiva".

"Il centrodestra sarà compatto anche in Sicilia, come lo è dovunque. Abbiamo un candidato unico mentre gli altri ne hanno due o tre". Il video diffuso da Fanpage è "una polpetta avvelenata a pochi giorni dal voto amministrativo". Così Giorgia Meloni, da Vittoria, dove si vota il prossimo 10 ottobre, per partecipare a un comizio elettorale, "Tre anni di giornalista infiltrato - aggiunge - per mandare in onda 10 minuti di video nell'ultimo giorno di campagna elettorale e sulle pagine dei giornali nel giorno del silenzio, in uno stato di diritto no sarebbe mai

accaduto. Continuo a chiedere al direttore di Fanpage le oltre 100 ore di girato per capire come si comportano i miei dirigenti".

"Il territorio di Vittoria è stato mortificato. Prima da governi di sinistra, poi da questi 40 mesi di commissariamento. Non è un voto facile , ci sono due modelli diversi di governo. Quello della sinistra che ha governato per 40 anni questa città, quello del centro destra che deve portare sviluppo". La leader di Fdi si rivolge ai giovani citando Falcone e Borsellino. "Le gioventù - dice - hanno bisogno di credibilità della politica e delle istituzioni per essere protagonisti nella vita di un Paese. Le battaglie di Falcone e Borsellino siano il giusto faro cui ispirarsi".

"Sugli scandali da 100milioni di euro comprate a 1.05 euro dalla Cina attraverso una società olandese mentre le istituzioni le pagavano 30 centesimi si può sapere dove sta la magistratura? La magistratura così attenta a tutto il resto dov'è?".

"Noi stiamo raccogliendo le firme per sfiduciare il ministro Lamorgese. Aiutateci a portare questo dibattito in Parlamento. Sono oggettivamente rimasta molto colpita da Mario Draghi che ci dice 'però Luciana Lamorgese ha fatto un ottimo lavoro'. Però non è l'unico che lo pensa. Lo pensano gli scafisti che da gennaio hanno scaricato sulle notte coste 80mila clandestini. Lo pensano chi da tutta Europa è venuto per un rave in Toscana, quando le discoteche erano chiuse e gli italiani non uscivano di casa".