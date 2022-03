Regione invita a tagliare, Asp assume. Nuova infornata di amministrativi

Ragusa - Si ri-assume, a Piazza Igea. L’occasione è ghiotta per 25 nuove figure professionali a cui l’Asp conferirà incarichi di diritto privato a tempo, finalizzati allo svolgimento di progetti vincolati, per tre anni.

Andranno ad infoltire l’esercito di personale amministrativo che pone Ragusa come la provincia, in Sicilia, con più personale non sanitario assunto in una Asp in proporzione all’indice demografico.

Circa 400 persone in dotazione organica tra collaboratori, coadiutori, assistenti, compresi quelli religiosi. Sì, religiosi. Con una indennità a titolo di rimborso spese. Gli assistenti religiosi erano cinque prima dell’entrata in vigore della nuova rete ospedaliera.

A questi vanno aggiunte anche quelle figure chiamate per lo stato di emergenza decretato dal governo nazionale e in prossimità di scadenza il prossimo 31 marzo. Si tratta di altro personale amministrativo, tecnico e informatico impiegato negli Hub e nelle Usca, ma soprattutto nelle strutture commissariali, call center compresi. Oltre 2.500 precari in Sicilia. A Ragusa, sono circa sessanta. Nessuna selezione per titoli o esami, sono stati tutti assoldati con la lotteria del “click-day”. E poi un’altra filiera ancora di amministrativi. Quelli già assunti con i fondi del piano Sanitario nazionale. A Ragusa qualche decina.

E dire che le direttive impartite dell’Assessorato alla Salute erano state molte chiare.

Cari Direttori Generali, bisogna contenere la spesa perché “…non potendo più disporre di risorse ulteriori, eventuali incrementi di costo dovranno trovare compensazione nei bilanci aziendali”. Chi scrive è l’ing. Mario La Rocca, il bravo Dirigente Generale che guida i dipartimenti dell’assessorato guidato da Ruggero Razza: l’Osservatorio Epidemiologico e quello della Pianificazione Strategica.

La strada per uscire dall'impasse, allo studio dell'Assessore Razza, è prorogare fino a luglio almeno i contratti del personale sanitario, oltre seimila assunti. Per gli altri, il personale non sanitario, subito una proroga, al 30 giugno o al 31 dicembre per tutti, con un futuro piano di stabilizzazione che passerebbe dal transito di una parte dei precari in Seus.

Ma torniamo a Ragusa. Con la nota prot/st n. 65 del 10 marzo 2022 il settore tecnico dell’Asp richiede un rafforzamento dell’organico al fine di evitare il rischio di non raggiungere gli obiettivi del PNRR.

Un ufficio speciale per la realizzazione delle attività previste dal PNRR sui progetti del piano. Tre ospedali di comunità, 9 case di comunità, 3 centrali operative territoriali, l’acquisizione di apparecchiature, l’adeguamento sismico degli ospedali e la digitalizzazione dei cinque plessi ospedalieri.

In effetti, c’è poco tempo per rispondere agli avvisi dalla data della loro pubblicazione. Perchè scriviamo di avvisi?

Perché di avvisi pubblicati con lo stesso oggetto, cioè per la selezione di 25 figure professionali, per titoli e colloquio, ce ne sono due. Uno, interno ricognitivo, il cui termine di scadenza è venerdì prossimo. Qui, l’azienda chiede in pratica a se’ stessa di verificare se al proprio interno ci sono le professionalità richieste.

L’altro avviso, per la selezione dello stesso personale, è pubblico. Qui ci sono invece 15 giorni di tempo per presentare domanda. La durata del contratto è di 36 mesi con compensi che vanno dai 20.000 ai 38.000 euro lordi annui.

Viva il personale non sanitario all’Asp. A Ragusa vale l’adagio: un amministrativo al giorno leva il medico di torno.