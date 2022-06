Regioni Ue: Armao, bene Cordeiro presidente

BRUXELLES, 29 GIU "Con l'elezione di Vasco Cordeiro, già governatore delle Azzorre, a presidente del Comitato europeo delle Regioni la questione insulare diviene ancor più centrale in Europa. Assieme al nuovo presidente consolideremo quanto sinora fatto, portando a compimento il percorso nell'interesse dei cittadini insulari europei". Così il vicepresidente ed assessore all'Economia della Regione Siciliana, Gaetano Armao, e presidente dell'Intergruppo delle isole del Comitato.

"Oggi, peraltro, ha aggiunto Armao è un giorno molto positivo per il riconoscimento dei diritti delle isole in quanto la commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati ha approvato per l'ultima lettura il disegno di legge di modifica dell'art. 119 che riconosce la condizione d'insularità.

A giorni ci sarà poi l'approvazione definitiva e la conseguente modifica della Costituzione". (ANSA).