Regioni, chi rischia l'arancione?

Roma - Le regioni che hanno superato il tasso di occupazione in terapia intensiva sono Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Toscana, la provincia di Trento e la Valle d’Aosta. Ma l’Italia rimane quasi interamente gialla.

L’Italia rimane in giallo. Ad eccezione della Valle d’Aosta che rischia di finire in fascia arancione tutte le regioni sono sotto la soglia critica. I posti occupati in terapia intensiva e in area medica da malati dì Covid 19 sono sotto il livello che impone il passaggio di fascia.

La media in tutto il Paese è di 1.988 nuovi casi settimanali per 100.000 abitanti. La media dei p osti occupati in area medica da nuovi casi positivi al Covid e al 27,1% quella dei posti occupati in terapia intensiva e al 17,5%.

Le regioni che hanno superato il tasso di occupazione in terapia intensiva sono l’Abruzzo (20,6%), il Friuli Venezia Giulia (23,4%), le Marche (28,2%), la provincia di Trento (27,8%), il Piemonte (23,2%), la Toscana (21,6%), Valle d’Aosta (21,2%).

La Lombardia supera l’occupazione in area medica con 33% ma le terapie intensive sono al 16,8%.