Regole e colori: Il Decreto visto dalla Sicilia

Sono 1.616 le vittime totali in Sicilia dall'inizio dell'emergenza sanitaria, ma ieri c’è stato un boom di guariti mai registrato prima: 2.455. Addirittura 0 casi nell'Agrigentino, 6 nell'Ennese e appena 42 a Ragusa, raffrontati ai quasi 400 nuovi positivi di Palermo e agli oltre 600 di Catania. Il capoluogo etneo, in forte difficoltà nel tracciamento e nella gestione di malati e guariti, è quello che attualmente rema contro la buona media dell’Isola .Il piano che doveva impiegare i medici di famiglia nei tamponi a domicilio, reso vincolante dagli accordi sindacali, non è decollato in nessuna provincia.

Saltata l'idea del patentino immunitario, il governatore Nello Musumeci proverebbe a ripiegare almeno sull'obbligo di tamponi rapidi all’ingresso, ma preferisce prima attendere stasera, quando le nuove limitazioni festive su cui governo e regioni litigano da settimane saranno messe finalmente nero su bianco dal presidente del Consiglio. Per diversi membri del Cts siciliano a Roma corrono troppo, il rischio è non riuscire a tenere sotto controllo distanziamenti e assembramenti, e tornare così arancioni dalla seconda metà di gennaio. Le proposte del Comitato, per “localizzare” i provvedimenti nazionali? Più controlli negli esercizi commerciali, sanzioni più dure per i trasgressori, trasferimento di pazienti non gravi dagli ospedali in hotel e Rsa e, soprattutto, la chiusura di parchi e ville negli orari in cui sono aperti bar e ristoranti. Prima però, la parola a Conte.