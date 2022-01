Relitto della Timpa non è nave Terni ma carboniera giapponese Taikosan

Acireale, Catania - E' della nave giapponese "Taikosan Maru" affondata a causa di una collisione il 14 dicembre del 1917, e non della nave 'Ternì, ex piroscafo francese utilizzato dal 1943 dalla Regia Marina Italiana per il trasporto mercantile verso i porti nord africani, il relitto che giace sul fondo dello specchio d’acqua antistante la Timpa di Acireale. A renderlo noto è l’assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana.

L’ipotesi è stata confermata dal copioso materiale custodito negli archivi dei Lloyd’s e dalla collaborazione dell’Ufficio Storico Navale Giapponese di Tokyo, che ha inviato una corposa documentazione. Finora l’evento storico collegato al relitto era considerato il siluramento della nave Terni da parte del sommergibile britannico 'Unison' all’interno del golfo di Catania nel giugno 1943 ma una dichiarazione del Comandante del porto datata 26 dicembre 1917 afferma che, invece, il piroscafo giapponese è affondato alle 5,30 del 14 dicembre 1917 tra Capo Mulini e Santa Maria La Scala, nel punto esatto dove oggi si trova il relitto della Timpa.