Renato Schifani a Ragusanews: "Rivoglio le province"

Modica - Gli onori di casa li fatti l'on. Nino Minardo, segretario regionale della Lega. Una cena, in un noto locale di Marina di Modica, con il leader della Lega, Matteo Salvini, i deputati regionali Orazio Ragusa e Luca Sammartino, la senatrice Valeria Sudano, alcuni imprenditori locali, esponenti della direzione sanitaria dell’Asp di Ragusa.

Renato Schifani, candidato unitario del centrodestra alla presidenza della Regione Siciliana, mostra tutta la sua mitezza e responsabilità di giudizio, mentre scorre la sua agenda di appuntamenti e di argomenti.

Non si sottrae alle domande.

"Conosco il vostro giornale", esordisce.

"Registro una vera compattezza del centrodestra sulla mia candidatura. Il centrodestra unito è un valore e lo ha dimostrato governando in 16 regioni su 20".

Che giunta di governo sarà?

Schifani lancia un messaggio chiaro agli alleati: "Sulle scelte per la formazione della giunta sarò intransigente, chiederò ai partiti una rosa di nomi e poi decido io; sono contrario agli assessori tecnici tout court ma voglio politici-tecnici competenti che conoscano la materia e su questo non accetto compromessi che possono indebolire la macchina amministrativa. Non mi farò imbrigliare dai partiti, ma chiederò loro collaborazione. Sono abituato a discutere a confrontarmi e a decidere".

Quali le priortà da affrontare nei primi giorni di Governo?

"Sui temi urgenti da affrontare nella prima parte di governo, priorità al tema dell’ambiente, dello smaltimento dei rifiuti che non può non passare dalla realizzazione dei termovalorizzatori in Sicilia. Favorevoli, comunque, alla realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie che producano energie rinnovabili. Ma anche maggiore efficienza degli enti locali, contrasto alla criminalità organizzata, abolizione delle liste d’attesa negli ospedali siciliani.

Metteremo mano alle autostrade, non è possibile avere strade in quelle condizioni. Reintrodurremo le province con le loro importanti funzioni, senza nessuno spreco di risorse".

Che Sicilia ha trovato?

"Musumeci non ha lavorato male. Ha aumentato il Pil dell’Isola, abbiamo registrato l’aumento degli stanziamenti dei fondi europei nell’ultimo quinquennio, ha trovato tanta difficoltà sul lavoro, sbarchi, energia, li ha gestiti con le difficoltà che conosciamo. Il Governo Musumeci certamente non ha imitato il governo Crocetta con l’avvicendamento di 40 assessori!".

Caterina Chinnici è il suo l’avversario principale in questa competizione. Vede altri competitor?

"Conosco poco gli altri competitor che si muovono secondo stili differenziati. Non entro nel merito nel loro modo di agire, di parlare e d’attaccarmi. L’onorevole Caterina Chinnici, che conosco dal tempi della Presidenza del Senato, la reputo una persona perbene, competente, al di là dell’autorevole cognome che porta, una persona che rappresenta il Pd in Europa. Sarò felice di confrontarmi con una come lei, perché è un’interlocutrice attenta".