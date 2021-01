Renzi al termine delle consultazioni di Fico: "Governo Politico"

Roma - Matteo Renzi ha incontrato il Presidente della Camera Roberto Fico per le consultazioni legate alla formazione del nuovo Governo. Renzi era in delegazione con Davide Faraone e Teresa Bellanova. Ha auspicato la nascita di un "Governo politico e non isituzionale", che favorisca un confronto sui temi, per quanti alcuni siano divisivi.

"Abbiamo bisogno di un tavolo in cui anche dei temi divisivi parliamo", ha detto Renzi, incalzato dalle domande dei giornalisti. Su Conte: "I nomi arrivano sempre dopo il dibattito sui contenuti. Non abbiamo parlato di nomi col presidente Fico".

"Ci sono molti elementi divisivi, il Mes, blocco infrastrutture, reddito di cittadinanza, i banchi a rotelle. Nessuno può imporre le proprie idee agli altri, abbiamo bisogno di un tavolo per parlare di questo". Così Matteo Renzi, dopo il colloquio della delegazione di Iv con il presidente della Camera, Roberto Fico, a cui è stato affidato un incarico esplorativo dal Quirinale per la soluzione della crisi di governo. "Se il M5S è contrario cercheremo di capire le ragioni e di affrontare la discussione - aggiunge -. Se siamo disponibili a rivedere le posizioni sul Mes, ci aspettiamo che anche altri lo siano su altri punti".