Renzi ritira le Ministre e apre la crisi in piena pandemia

Roma - Matteo Renzi ritira le sue ministre dal governo. Lo ha annunciato in apertura della conferenza stampa di Italia Viva. Oltre a Bellanova e Bonetti lascia il governo anche il sottosegretario Scalfarotto. «La crisi è aperta da mesi, serve rispetto per le regole democratiche: abbiamo chiesto di risolvere problemi, non un reality show» ha detto l’ex premier.

Renzi in piena crisi narcisistica

«Il re è nudo - scandisce il leader di Italia Viva - Risolviamo i problemi. Pensare di risolvere con un tweet, post o su instagram è populismo. La politica richiede il rispetto delle liturgie della democrazia. Poiché c'è la pandemia occorre rispettare le regole democratiche». «Questo è il punto fondamentale: non giochiamo con le istituzioni, la democrazia non è un reality show dove si fanno le veline. Questo prevede la nostra costituzione che non è una storia su instagram».