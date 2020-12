Report: Mario Palazzetti, papà dell'Abs, inventa antiCovid per ristoranti

L'ingegnere Mario Palazzetti - dopo aver ideato l'Abs - potrebbe aver avuto un'altra grande intuizione. E lo ha raccontato a Report, su Rai3.

L'idea è quella di creare un isolamento biologico tra persone sedute a un tavolo per mezzo di un dispositivo da collocare nel mezzo che genera dei vortici che producono una barriera protettiva anti virus intorno a ogni persona. Report racconta l’idea al Politecnico di Torino. Partono i test immediatamente e si simulano le condizioni del mondo reale. Palazzetti, piemontese, ha 84 anni e per più di 30 ha lavorato al centro ricerche Fiat. Dal 1996 è in pensione ma continua a “sfornare” invenzioni innovative. Negli oltre all'Abs, ha ideato anche il Totem, primo co-generatore ideato e brevettato in Italia oggi molto utilizzato in Germania. E adesso il Biostopper, invenzione partorita durante il lockdown.

Come funziona?

Mario Palazzetti ha 84 anni e la sua esperienza di vita dimostra come l’esperienza nell’industria automotive sia in grado di formare tecnologia utile anche per campi diversissimi della scienza.

L’idea è stata quella di trovare un oggetto da posizionare in mezzo al tavolo di un ristorante o di un ufficio, perché creasse una barriera biologica tra presenti, senza ricorrere al plexiglass o altre barriere materiali. Il dispositivo isola biologicamente ogni individuo creando intorno a lui un vortice, che porta le particelle emesse da ciascuno di noi a ricadere vicino al nostro corpo, senza percorrere lo spazio in senso orizzontale.

Mario Palazzetti, entrato al Lingotto ai tempi di Vittorio Valletta, aveva lavorato sul sistema Anti-skid che Fiat poi utilizzò negli Usa per qualche anno. Il marchio venne ceduto alla Bosch, e da lì nacque l’ABS. In seguito brevettò il Totem, o Total Energy Module: partendo da un motore Fiat creò un cogeneratore, ovvero una caldaia che produce elettricità oltre che calore. Un sistema ingegnoso che consente il recupero dell’energia, prodotto da Fiat fino al 1985. Ancora oggi in Germania si utilizzano più di 300 mila di questi micro-generatori a stormo.