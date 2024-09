Residenze per combattere il caporalato nella fascia agricola vocata

Ragusa - Fare sistema per ottimizzare l’impiego di importanti risorse comunitarie destinate al Comune di Ispica nell’ambito PNRR per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.

Si è tenuto nei giorni scorsi, alla presenza del Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, un incontro con il Prefetto Maurizio Falco, Commissario straordinario del Governo per l'attuazione della Misura M5C2 Investimento 5 del PNRR finalizzata al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, incaricato nell’ambito della Struttura di supporto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presenti all’incontro i vertici delle Forze dell’Ordine, la Commissaria del Libero Consorzio Comunale e i sindaci iblei della fascia trasformata, Ispica, Vittoria, Comiso, Acate, Santa Croce Camerina e Scicli.

Il Commissario Straordinario, Prefetto Falco, ha illustrato lo stato delle progettualità a valere sulla citata Misura, gli obiettivi in termini di realizzazione di strutture abitative in numero e con capienze adeguati all’entità del fenomeno e le tempistiche ristrette dettate dalle procedure. Dall’analisi di contesto fornita dal Tavolo, ed in relazione alla distribuzione sul territorio provinciale dei lavoratori occupati nelle coltivazioni agricole, secondo le specificità della provincia di Ragusa, è emersa l’esigenza di meglio allocare gli interventi localizzandoli in diverse zone severamente interessate dalle criticità che si intendono contrastare.

A tal fine, grazie ad un Accordo tra i diversi Comuni interessati, si potrebbe ampliare la proposta progettuale avanzata dal Comune di Ispica e finanziabile con risorse fino a 14 milioni di euro in ragione dei target proposti e realizzabili con un progetto che si propone come asseverato dagli Uffici Tecnici del Libero Consorzio Comunale, individuando diverse soluzioni abitative nei Comuni di Ispica, Comiso e Vittoria destinate ai lavoratori della fascia trasformata che operano sul territorio. Il tutto nel rispetto dei tempi e dello stringente cronoprogramma imposto dall’iter PNRR. Questo obiettivo vedrà impegnati in piena collaborazione, con il coinvolgimento tecnico del Libero Consorzio Comunale di Ragusa come ente di area vasta, gli Enti Locali interessati in stretto raccordo con il Commissario Straordinario Prefetto Falco e con l’impegno, per gli aspetti di competenza, della Prefettura di Ragusa e delle Forze dell’Ordine.