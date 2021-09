Restaurata la casa di Leonardo Sciascia a Racalmuto

Racalmuto - È stata riaperta di nuovo questa mattina la casa di Leonardo Sciascia a Racalmuto dove sono stati effettuati i lavori di ristrutturazione esterna finanziati dall'associazione "The Sicilian Society of Hamilton Inc." una comunità racalmutese che vive a Hamilton, paese gemellato con quello dello scrittore. A presenziare alla nuova inaugurazione, oltre agli italo-canadesi Charles Criminisi e Joe Grimaldi, anche il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci e il presidente della Strada degli scrittori, Felice Cavallaro, oltre a Pippo Di Falco, il cittadino racalmutese che qualche anno fa ha deciso di acquistare la casa dello scrittore per farne un museo-biblioteca, animato dalla sua passione per i libri.

Adesso la casa è una delle mete principali dei visitatori di Racalmuto e con la nuova facciata, che ha ripreso lo stile del quartiere senza alterare quella originale, è pronta ad accogliere nuovi appassionati.