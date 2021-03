Rettore Priolo: Università di Catania investe a Ragusa se ci sono soldi

Ragusa - «L’Università di Catania, e lo testimonia la presenza oggi a Ragusa insieme con il direttore generale dell’ateneo, Giovanni La Via, è interessata a continuare la propria esperienza sul territorio ragusano ed è anche disponibile ad aumentare e ad incrementare la presenza a Ragusa anche con nuovi investimenti». Lo ha detto il rettore Francesco Priolo dell’Università di Catania nel corso della conferenza stampa che si è tenuta stamattina nella sede del Comune di Ragusa. Proprio a Ragusa l’ateneo catanese è presente con la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere e con due corsi di laurea in “Mediazione linguistica e interculturale” e “Scienze linguistiche per l’intercultura e la formazione”.

«L’ateneo catanese continuerà a sviluppare progetti di alta formazione e ricerca nelle strutture didattiche speciali di Ragusa e Siracusa e grazie ad una interlocuzione continua e costante con le due amministrazioni comunali e con tutte le realtà del territorio cercherà di comprendere nel breve periodo le reali esigenze di entrambi i territori con l’obiettivo di ampliare l’offerta didattica universitaria che dovrà essere sostenibile sul piano economico – ha aggiunto il rettore -. Ogni nuovo percorso dovrà essere sostenuto da un solido progetto di fattibilità nel medio-lungo termine»

«Ringrazio il prof. Santo Burgio, presidente della Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Catania, per il lavoro svolto, e il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì per la sua disponibilità e collaborazione» ha concluso il rettore.