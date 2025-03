Riapre, dopo 80 anni, la chiesa di Marzamemi

Marzamemi - La chiesa di San Francesco di Paola, sconsacrata e da 18 anni di proprietà della Regione, è stata consegnata al Comune di Pachino e sarà aperta dopo le feste pasquali.

News Correlate La chiesetta di Marzamemi in mano ai privati, è polemica

La chiesetta è uno degli edifici più “instagrammati” d’Italia. Costruita assieme al complesso della vecchia tonnara di Marzamemi, nel 1700, era una cappella di proprietà della famiglia Bonaccorsi di Villadorata. Ospitava le funzioni religiose: messe, matrimoni, funerali e celebrazioni fino agli anni Quaranta, quando è stata costruita la nuova chiesa di San Francesco di Paola, esattamente dall’altro lato della piazza. La vecchia chiesetta, così, è stata sconsacrata e abbandonata a se stessa per quasi ottant’anni. Per un periodo è anche stata adibita a pollaio.

Dopo i lavori di riqualificazione del centro storico del borgo di Marzamemi, nel 2007, è stata acquisita al patrimonio regionale. Era in pessime condizioni e rischiava persino di crollare. Nel 2019 finalmente sono iniziati i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza, costati 460 mila euro e finanziati con i fondi del Patto per la Sicilia. Sarebbero dovuti durare 6 mesi ma la parola fine è stata scritta a distanza di più di due anni dall’apertura del cantiere, nel 2021. L’intervento ha previsto il restauro della struttura e della facciata principale, la ricostruzione del tetto, la pavimentazione e il consolidamento.