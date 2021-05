Riapre il ristorante La Moresca. Arriva lo chef Carmelo Floridia

Ispica - In attesa che l’attività possa riprendere anche al chiuso, a partire dal prossimo 1° giugno, il ristorante La Moresca a Ispica torna ad accogliere i propri clienti. Un progetto nuovo grazie ad un rinnovato format ristorativo che può contare su nuove figure professionali altamente qualificate, tra cui il nuovo chef Carmelo Floridia.

Originario di Modica, Floridia vanta diverse ed importanti collaborazioni come quella con l’Istituto Arti Culinarie ETOILE di Sottomarina di Chioggia (VE) e con il Four Seasons di Milano, o ancora la Locanda Gulfi, dove ha lavorato per oltre dieci anni, e in ultimo il 25Hours Hotel di cui ha curato la carta dei ristoranti Ribelli facenti parte della prestigiosa catena alberghiera, sia a Vienna che a Zurigo. Carmelo Floridia sa trasformare la qualità di ogni singolo ingrediente prescelto in sapori inattesi, mai banali, e le sue proposte si trasformano inevitabilmente in una esaltante esplorazione del gusto. In ogni piatto ideato c’è ricerca, tecnica e naturalmente cultura, derivante dalla conoscenza approfondita della storia e tradizione di ogni singolo ingrediente, nella maggior parte dei casi del suo territorio.

Il menu

La carta proposta a La Moresca è agile, capace di spaziare dai piatti di mare a quelli di terra in equilibrio tra tradizione locale e spinta creativa, con l’attenzione sempre puntata sui prodotti di stagione, in particolare quelli biologici provenienti dall’azienda agricola Natura Iblea. Ne sono un esempio le Perle di caprino ibleo, sesamo di Ispica tostato infusione di rape rosse, limone candito e yogurt o il Capocollo di maialino nero ibleo laccato allo sciroppo di carruba con caponatina di ortaggi in foglia di fico. Oltre al menu à la carte anche tre menu degustazione a cui si affianca una rigorosa selezione di vini, in particolare quelli biodinamici di produzione propria.

Il Relais. Tra storia, arte e natura

La Moresca prende il nome dai maestosi alberi di Moresca, ulivi centenari che segnano l’ingresso del Relais Torre Marabino all’interno del quale si trova il ristorante.