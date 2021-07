Riapre la autostrada Palermo-Catania in direzione Palermo

Enna - Riapre l’autostrada A19 Palermo-Catania in direzione Palermo. Lo rende noto l’Anas. Rimane chiusa al traffico, invece, la carreggiata in direzione Catania dove sono ancora in corso le operazioni di ripristino delle barriere danneggiate e la rimozione dell’olio disperso sul manto stradale dopo il ribaltamento di un mezzo pesante.

Uscita obbligatoria allo svincolo di Catenanuova per i veicoli in direzione Catania. Il tratto di A19 era rimasto chiuso a causa di un incidente autonomo di un mezzo pesante al km 167,000 nel comune di Centuripe, in provincia di Enna.