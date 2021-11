Ribera – Circolano in queste ore sul web i filmati della maxi grandinata abbattutasi tra la notte e questa mattina su Ribera: danni non solo danni ai raccolti nei campi, ma anche disagi per i cittadini.

Negli ultimi due filmati il momento, all’alba, in cui è venuta giù, risvegliando gli abitanti e imbiancando la città agrigentina come un paese di montagna, pronto per il Natale.