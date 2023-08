Torna Ricci Weekender, musica e cucina d'autore

Torna anche quest'anno la quinta edizione del Ricci Weekender, in programma a Catania dall'1 al 3 settembre. Un festival unico che conferma la collaborazione tra il circolo MercatiGenerali, la radio britannica con base a Londra Worldwide FM fondata dal dj e producer Gilles Peterson, e il cuoco inglese Ed Wilson. Anche quest'anno il percorso enogastronomico e sonoro di Ricci Weekender si dispiegherà attraverso diverse location della Sicilia orientale: a cominciare dall'apertura del festival a Palazzo Biscari, il cortile del monumentale Castello Ursino, lo storico club Mercati Generali, il giardino botanico di Radicepura a Giarre. Luoghi tradizionali del festival ai quali si aggiungono quest'anno Materia Spazio Cucina, il ristorante Michelin 2023 di Bianca Celano che ospiterà la prima delle cene in programma, e la Cantina Murgo sull'Etna, scelta quest'anno come partner di Ricci Weekender.

Nella line-up musicale ospiti internazionali a cominciare dalla leggenda della club culture e della dance music in Inghilterra, Norman Jay (2 settembre) e Gilles Peterson, (3 settembre, Radicepura) che nel suo percorso ha attraversato generi stili e nazioni della musica, rilanciando l'elettronica come suono globale. Tra gli italiani, Rosa Brunello, (1 settembre, Palazzo Biscari), Gianluca Petrella, al festival con la sua formazione più iconica, Cosmic renaissance, per l'occasione accompagnata dalla voce della cantante italo-nigeriana Anna Bassy, special guest del concerto in programma tra i giardini di Radicepura (3 settembre); il "maestro" Nicola Conte, (3 settembre, Radicepura) uno dei produttori jazz più eleganti in circolazione. Tra gli ospiti internazionali degli appuntamenti dedicati al food, accanto ad Ed Wilson (tutti sold out) spicca la stella Michelin Merlin Labron Johnson, del ristorante inglese Osip, Seb Myers, Ry Jessup e l'italo egiziano Mitshel Ibrahim. Affiancano la "brigata inglese", due siciliani doc: Bianca Celano chef al Materia - Spazio Cucina, (Michelin 2023) e Piermaria Trischitta giovane chef cresciuto in importanti cucine gourmet in giro per il mondo, e approdato al R›st di Milano.