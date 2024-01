Ricerca di lavoro per neolaureati: passi per l’impiego dei desideri

Un giovane appena uscito dall’università con il suo tanto desiderato diploma di laurea vive molto spesso due emozioni differenti in simultanea.

Da una parte la gioia di aver finalmente terminato il percorso di studi che ha fatto spendere moltissimo tempo ed energie, mentre dall’altra potrebbe trasalire anche lo sconforto dettato da un mercato del lavoro non certo dei più prolifici nel nostro Paese, dove tantissimi annunci che notiamo richiedono figure con esperienza di un anno o più per le rispettive mansioni.

Questo aspetto potrebbe frenare quindi l’entusiasmo di un giovane, anche se ora è il momento di affrontare la complessa sfida della ricerca del lavoro senza scoraggiarsi.

La competizione è spietata e trovare un impiego che sia adatto alle tue esigenze e alle tue aspirazioni professionali non è una passeggiata, ma ti suggeriamo comunque di non abbatterti. Nelle prossime righe vedremo tutti i passi che dovresti compiete grazie alla nostra guida alla ricerca del lavoro per neolaureati.

Trova la tua direzione professionale

Prima di iniziare la ricerca del lavoro, è fondamentale sapere quale direzione vuoi prendere nella tua carriera. Rivedi i tuoi interessi, valuta le tue competenze e studia il mercato per capire quali settori o posizioni potrebbero essere più idonei per te.

Oltre alle qualifiche specialistiche conseguite con la laurea, elenca le tue competenze tecniche e trasversali, i tuoi punti di forza e debolezza e le tue esperienze accademiche e lavorative. Un ruolo fondamentale viene svolto dalle soft skills, di cui ti suggeriamo anche di approfondirne l’importanza all’interno di questo articolo molto interessante.

Cerca di individuare ciò che ti piace fare e ciò che faresti volentieri anche senza essere pagato. Questo ti darà una visione chiara delle tue passioni e delle competenze che puoi mettere al servizio del tuo futuro datore di lavoro.

Informati sul mercato del lavoro a livello locale

Indaga quali settori e posizioni sono in crescita e offrono maggiori opportunità di carriera per i neolaureati. In generale, le aree più richieste dai datori di lavoro riguardano informatica, ingegneria, economia e sanità, come ci viene anche riferito all’interno di questa pagina dove troverai le professioni maggiormente ambite in questo momento storico dalle aziende.

Tuttavia, vale la pena esplorare anche altre nicchie di mercato in cui potresti trovare interessanti opportunità lavorative, specialmente a livello locale.

Ad esempio, in questo nostro articolo noterai come il Ministero della Giustizia abbia aperto un concorso dove possono anche partecipare anche i neolaureati.

Dovresti quindi muoverti a livello locale. Proviamo a simulare la procedura insieme nel caso abitassi ad esempio a Napoli.

Potresti quindi muoverti subito online digitando “cerco lavoro a Napoli” per trovare una serie di offerte di lavoro per Napoli e provincia e capire quali potrebbero fare al caso tuo, osservando anche le mansioni per cui c’è maggior richiesta.

Potresti anche affidarti ad un’agenzia per il lavoro a Napoli, come ad esempio la famosissima Randstad. Sul loro sito web è anche presente un’intera sezione dedicata alle offerte di lavoro a Napoli interamente da navigare dove sono presenti moltissimi annunci anche per neolaureati.

Preparati ad affrontare il processo di selezione

Una volta che hai individuato la tua direzione professionale, è ora di prepararti a superare con successo il processo di selezione dei candidati. Questo comprende la stesura di un curriculum vitae accattivante e una lettera di presentazione convincente. In merito al curriculum, ti segnaliamo anche l’interessante possibilità di farlo su Youtube, come riferito anche nel nostro articolo dedicato.

Il tuo curriculum vitae è il biglietto da visita che ti presenta ai tuoi potenziali datori di lavoro. Pertanto, è fondamentale dedicare tempo ed energie nella sua redazione.

Fai in modo che sia chiaro, conciso e ben organizzato. Utilizza un formato moderno e facilmente leggibile e non aver paura di mostrare risultati e realizzazioni concrete raggiunte durante gli studi o in precedenti esperienze lavorative.

Passiamo poi alla lettera di presentazione, che è spesso il primo documento letto dal datore di lavoro prima di decidere se esaminare il tuo curriculum vitae.

Dovresti scriverne una che sia capace di catturare l'attenzione e solleticare la curiosità del selezionatore. Cerca di essere originale e coinvolgente, mostrando entusiasmo per la posizione a cui stai candidandoti e dimostrando di aver fatto le tue ricerche sull'azienda.

A questo punto non ti resterà che candidarti inviando il tuo CV e la lettera di presentazione, sfruttando il web in primo luogo, in quanto è una miniera d’oro per cercare lavoro e fare un’indagine preliminare senza muoverti da casa ed è al contempo in grado di offrirti moltissime risorse per capire dove si trova lavoro a Napoli e in tutte le altre città italiane.

Cerca quindi gli annunci migliori, candidati e preparati a sostenere il colloquio nel migliore dei modi per trovare l’impiego per il quale hai speso moltissimi anni per formarti.