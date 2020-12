Ricerche su Google 2020: pane, amore e amuchina

Quali sono le parole chiave più ricercate su Google dagli italiani in questo terribile e nefasto 2020? Se non fosse stato un anno tragico, ci sarebbe da scrivere la sceneggiatura di un film di Vittorio De Sica: "Pane, amore e amuchina". Già, perchè gli italiani hanno cercato su Google il modo per essere autosufficenti nella produzione di beni di prima necessità, e fra questi l'amuchina ha avuto un ruolo primario.

Il team di Google Italia ha rivelato quali sono state le 10 keyword in assoluto più cercate sul motore di ricerca nel 2020:

Coronavirus

Elezioni Usa

Classroom

Weschool

Nuovo Dpcm

Diego Armando Maradona

Kobe Bryant

Meet

Contagi

Protezione civile.

Le ricerche degli italiani, quindi, hanno riguardato inevitabilmente la pandemia di Covid-19 con le parole coronavirus, contagi, Protezione civile, nuovo Dpcm, ma anche con gli strumenti per lavorare, studiare o comunicare a distanza (classroom, weschool e meet). Non manca o sport – dove però i picchi di ricerca si sono avuti soprattutto per notizie di attualità, come la scomparsa di due campioni iconici come Diego Armando Maradona e Kobe Bryant.

Molto interessanti sono le nuove tendenze su keyword informational: per il “come fare” le prime 5 richieste sono state Pane in casa; Mascherine antivirus; Lievito di birra; Pizza; Amuchina” (e quindi, ancora effetti della pandemia, tra preoccupazioni per la preparazione di alimenti in casa e i tentativi di replicare i nuovi prodotti di uso quotidiano per la sicurezza).

Nella categoria Fai-da-te (per la persona) ritroviamo ancora l’Amuchina, seguita da keyword legate all’estetica (Maschera capelli; Scrub; Tinta capelli e Ceretta). Per il Fai-da-te (a casa) invece ritornano ricette di cucina e dispositivi artigianali come Pollaio, Barbecue, Zanzariere, Incubatrice e Compostiera.