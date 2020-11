Ricetta. La zucca gratinata al forno

La zucca gratinata al forno è una ricetta semplice e veloce per preparare un gustoso contorno autunnale ma leggero e sfizioso. In questa ricetta la zucca gialla viene insaporita dalle spezie miste al parmigiano e la pangrattato. La gratinatura infatti viene data dalla mollica di pane, che solitamente in casa non manca mai. La panatura con il pangrattato protegge la polpa della zucca mantenendola morbida, donandole una golosissima crosticina croccante in superficie.

Questa è una gustosa variante della classica zucca al forno che conquisterà anche il palato dei vostri ospiti più esigenti. Un modo per fare mangiare la zucca anche ai più piccoli. Un contorno delicato e dai profumi autunnali.

La zucca gratinata può essere aromatizzata con le spezie e le erbe aromatiche che preferite. Bastano davvero pochissimi minuti di preparazione per avere un contorno delizioso che si abbina a tutte le vostre portare. Con lo stessa panatura potete pensare inoltre di insaporire anche altri tipi di verdure ed ottenere così un mix di contorni buono, semplice e veloce. Per questa ricetta ho utilizzato la zucca Delica, dalla buccia liscia, verde scuro e dalla forma arrotondata e lineare. In Italia esistono decine di varietà di zucca, con la buccia liscia o striata, chiara o scura, verde o marrone, e ogni varietà ha delle caratteristiche che la caratterizzano fortemente, perciò dovrete scegliere quella giusta per ogni preparazione.

Ingredienti per 4 persone:

500 gr di zucca

200 gr di pangrattato

100 gr di formaggio grattugiato tipo grana o parmigiano

Spezie e aromi a piacere (rosmarino, timo , erba cipollina)

Sale qb

Pepe qb.

Come preparare la zucca gratinata al forno: procedimento

Per preparare la zucca gratinata iniziate mettendo in una ciotola il pangrattato, il parmigiano, un pizzico di sale e di pepe e se vi piace anche un pizzico di curcuma. Mescolate gli ingredienti con un cucchiaio, aggiungete anche le spezie o le erbe aromatiche che preferite: timo e rosmarino essiccati, erba cipollina un cucchiaio d'olio e mescolate bene.

Pulite la zucca: affettatela per ottenere degli spicchi, a piacere potete lasciare anche la buccia se la zucca è biologica (risulterà anche più scenografica!).

Irroratela con un filo d'olio, ricopritela con la panatura che avete ottenuto e infornate in forno ventilato preriscaldato a 180° per 20 minuta circa.

Per un effetto gratinato alzate la temperatura negli ultimi minuti.

In questa ricetta ho servito la zucca al forno come contorno, tagliandola a spicchi prima della cottura. Cuocendo la buccia insieme alla polpa, è importante lavare bene la zucca prima di infornarla.