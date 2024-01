Ricette per il pronto soccorso scritte dall'on. Abbate? Parla Ammatuna

Pozzallo - È preoccupato il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna alla notizia data da Ragusanews per cui l'on. Abbate cerca di disporre l'organizzazione del pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Modica.

"Nella conferenza dei Sindaci del 21 novembre dello scorso anno, era stato richiesto al Direttore Generale dell’ASP di fornire a tutti i componenti la conferenza, i dati utili riguardanti i servizi sanitari e in particolar modo quelli interessanti i Servizi di Emergenza-Urgenza -scrive il sindaco di Pozzallo Ammatuna-. Da allora a tutt’oggi, nessuna comunicazione è pervenuta e i Sindaci non hanno ancora avuto la possibilità di essere informati sulla reale condizione in cui versano i Servizi di Emergenza-Urgenza. Inutile sottolineare, perché è sotto gli occhi di tutti, la grave situazione in cui versano i tre Pronto Soccorso e tutti i PTE della Provincia di Ragusa. Ad alimentare le preoccupazioni, alcune notizie di stampa in cui si ipotizzano commistioni fra politica e sanità, che se corrispondessero a verità sarebbero inquietanti. La sanità in Sicilia è stata sempre un formidabile pascolo elettorale e purtroppo i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Nessuno di noi può farsi illusioni, ma certi limiti non dovrebbero essere oltrepassati. Ecco perché i prossimi giorni una nuova conferenza dei Sindaci dovrebbe essere organizzata, possibilmente con la presenza del Direttore Generale, ma anche con quella del Direttore Sanitario Aziendale, del Direttore del Dipartimento di Emergenza e dei tre Primari dei Pronto Soccorso della provincia di Ragusa".