RIDEX REMAN, la nuova linea di ricambi aftermarket lanciata da RIDEX

Nel 2020, il principale produttore di componenti per auto RIDEX ha presentato il proprio sotto-brand RIDEX REMAN. Negli ultimi 4 anni di attività, l'azienda ha ingrandito la sua offerta che contava 19.500 articoli: ora offre anche parti rigenerate di alta qualità derivanti da brand molto rinomati del settore. Il costo è del 30% in meno rispetto ai pezzi nuovi ma le specifiche tecniche sono le stesse.

Il ricondizionamento di parti: come avviene

Il catalogo RIDEX REMAN contiene 122 diverse parti ricondizionate. Queste includono iniettori di carburante e relativi ugelli, pompe di iniezione e sistemi di induzione forzata, in particolare turbocompressori e compressori. Le componenti vengono rigenerate in uno stabilimento all'avanguardia situato in Europa. Tutte le fasi e i processi di rigenerazione sono approvati dai produttori stessi delle parti.

Questa procedura consente di ripristinare ogni componente, portandolo a uno standard elevato e mantenendone l'integrità e il design. La procedura per ricondizionare le parti prevede le seguenti fasi: lavaggio con una soluzione a base di bicarbonato, pulizia ad ultrasuoni, sabbiatura, rilevamento di difetti magnetici e sostituzione di tutti gli elementi difettosi. Una volta terminata questa fase, i prodotti RIDEX REMAN vengono testati utilizzando attrezzature all'avanguardia. Le condizioni di garanzia per i ricambi auto rigenerati sono le stesse di quelli nuovi: la garanzia è infatti di 2 anni.

Vantaggi dei ricambi auto rigenerati di RIDEX REMAN

Con la linea di prodotti RIDEX REMAN puoi riparare la tua auto a un costo minimo. Oltre ad essere convenienti, tutte le parti sono di elevata qualità. Per la riparazione di parti di automobili vengono utilizzati solo componenti usati nuovi o riparabili. I ricambi auto rigenerati hanno le stesse caratteristiche e le stesse prestazioni di quelli nuovi, come confermato dai risultati dei test e dai sigilli di sicurezza. Tutti i componenti sono realizzati nel rispetto degli standard europei di qualità e sicurezza.

Un altro vantaggio delle parti rigenerate è la loro compatibilità ambientale. Per il ripristino di componenti in metallo, l'azienda utilizza fino all'80% di risorse in meno rispetto alla produzione di nuovi componenti. Grazie a questo fenomeno, il risparmio energetico è di 85.000 MW/h. Inoltre, le emissioni nocive nell'ambiente sono notevolmente ridotte.

L’azienda

Ridex GmbH è un'azienda europea fondata nel 2016 e specializzata nella produzione e vendita di parti di automobili. L'azienda ha 6 magazzini in Europa e conta 150 dipendenti.