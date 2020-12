Ridotti i voli Alitalia da Comiso per Roma e Milano

Comiso - L' Enac ha approvato la riduzione del numero dei voli in continuita' territoriale dall'aeroporto di Comiso verso Roma e Milano: fino al 27 marzo saranno due a settimana per Roma Fiumicino e altrettanti per Milano Linate. Il bando aggiudicato da Alitalia prevedeva invece due voli

giornalieri (andata/ritorno, con quattro rotazioni) per Roma e un volo giornaliero (andata/ritorno, con due rotazioni) per Milano Linate. La proposta era stata formulata ieri dal direttore generale di Alitalia, Gianfranco Zeni che aveva scritto all'Enac, al ministero dei Trasporti, alla Regione Siciliana ed alla Soaco. Ieri è arrivato il via libera del direttore generale dell'assessorato regionale ai Trasporti, Fulvio Bellomo e dell'Enac, con una nota firmata dal direttore dell'aeroporto di Catania, Enzo Fusco.

Zeni ha chiesto e ottenuto di poter effettuare solo due voli settimanali per Fiumicino, anzichè i due voli giornalieri inizialmente previsti:

il volo AZ1804 da Comiso per Fiumicino delle ore 18 sarà effettuato il lunedì e il venerdì; il volo di ritorno AZ 1805 Roma Fiumicino - COMISO delle 9,50 sarà effettuato negli stessi giorni. Anche i voli per Milano saranno bisettimanali, anzichè giornalieri come era inizialmente previsto e si effettueranno negli stessi giorni, il lunedì e venerdì. Sono previsti il volo AZ 1740 COMISO - Milano Linate delle 12,40 ed il volo AZ 1737

Milano Linate - COMISO delle 14,45, con cadenza bisettimanale (lunedì e venerdì. Zeni ha chiesto ed ottenuto di poter effettuare dei voli giornalieri solo nei periodi dal 18 al 24 dicembre e dal 3 al 10 gennaio. Questo permetterà di agevolare i ricongiungimenti familiari.