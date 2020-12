Rientri in Sicilia a Natale, arriva la nuova ordinanza

Tamponi obbligatori per chi rientra a Natale in Sicilia. E' una delle norme contenute nella ordinanza Musumeci che il Presidente della Regione siciliana emanerà in serata per disciplinare il periodo festivo, fra rientri e shopping. Ieri sera il comitato tecnico-scientifico della Regione ha vagliato il testo definitivo, confermando in sostanza l’impianto del provvedimento impostato dai tecnici dell’assessorato alla Salute.

Tamponi rapidi quindi per chi arriva in aereo e in treno. L'aeroporto di Fontanarossa e di Punta Raisi sono pronti.