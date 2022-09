Rifiuti a Vittoria, Axia: «Quando vengono i capi olandesi è imbarazzante»

Vittoria - Non solo turisti, pure i manager e investitori si mettono le mani nei capelli e scappano alla vista di com'è ridotta la Sicilia, quanto a raccolta rifiuti. La vicenda parte da Trabia, dove i tecnici di un importante gruppo imprenditoriale olandese giunto nel centro palermitano per valutare un progetto turistico - dopo un giretto in cui hanno "constatato la presenza di montagne di spazzatura in almeno trenta punti”, come confessa con imbarazzo al Fatto Quotidiano il consulente siciliano con l'ingrato compito di accompagnarli in perlustrazione - ha fatto dietrofront per “mancanza di condizioni igieniche di base”, come recita la perizia. Trasferta conclusa, l’investimento degli olandesi è saltato.

“I potenziali investitori hanno lasciato la Sicilia esprimendo un parere fortemente negativo”, si legge nella lettera di lamentele inviata dal nostro al commissario straordinario del Comune Salvatore Rocca, sottolineando “la completa assenza di controlli di polizia o la presenza di telecamere” per contrastare l’abbandono indiscriminato di sacchetti. Dappertutto: dalle piccole e nascoste strade intercomunali alle piazzole di sosta delle autostrade, fino alle spiagge, la risorsa dell’economia regionale. “Alcune arterie non sono di nostra competenza - la risposta - ma comunque non abbiamo organico adeguato per garantire un controllo costante delle aree di pertinenza, specie d'estate quando la popolazione aumenta”.

Ad agosto Palazzo d’Orleans ha autorizzato l’invio, proprio in Olanda, dei rifiuti lavorati dall’impianto di trattamento meccanico-biologico della Sicula Trasporti a Lentini, nel siracusano: 10mila tonnellate di rifiuti, da smaltire nell’inceneritore che noi non vogliamo. Come a dire, non gli basterà risalire sull’aereo: la nostra spazzatura gliela spediremo a casa loro. Una soluzione tampone, che non risolve né l'inciviltà degli abitanti né la carenza di telecamere e personale. Ma il problema riguarda tutta l’Isola e, da Trabia, arriviamo dall’altra parte: nel ragusano, a Vittoria. Qui a risentire delle precarie condizioni igieniche sono le tante aziende del territorio, che vive soprattutto di attività agricole. Tra queste, la Axia Sementi: filiale italiana della multinazionale Axia Vegetable Seeds, pure questa olandese.

“Purtroppo non è facile fare accettare questo stato di cose a chi arriva da parti del mondo, in cui la gestione dei rifiuti fa parte delle attività ordinarie che spettano alle amministrazioni – commenta Davide Recupero, responsabile per l’Italia di Axia (foto) –. Ogni volta che i vertici societari vengono da queste parti, non si capacitano di come si possa operare all’interno di un territorio totalmente abbandonato: ammetto che è mortificante per quanti si impegnano a offrire prodotti di qualità. E queste difficoltà – conclude – le abbiamo anche con i responsabili delle catene straniere della grande distribuzione organizzata, che vengono nel nostro stabilimento per conoscere le proprietà delle sementi con cui riforniamo le aziende”. Va detto che la figuraccia, in provincia, non è solo del vittoriese. Nell’ultimo periodo si registra una situazione-limite a Modica: di seguito, le immagini girate solo ieri da utente in Contrada Crocevie.