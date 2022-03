Rifiuti radioattivi, la mappa delle aree idonee nelle mani di Roma

Roma - La Sogin ha trasmesso al ministero della Transizione ecologica la proposta di Carta nazionale delle aree idonee (Cnai), ossia la mappa aggiornata delle località che potrebbero ospitare il Deposito nazionale per i rifiuti radioattivi e il parco tecnologico. E che finora hanno detto tutte un secco «No». Tanto da far temere che si possa arrivare, senza manifestazioni di interesse, a un altro tipo di iter che porti a una scelta calata dall’alto. Sono 67 le aree in Italia potenzialmente interessante al cantiere da 900 milioni, dislocate in sei regioni: Piemonte, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia. Sull’Isola ci sono 4 aree nelle province Caltanissetta, Trapani e Palermo e che insistono sui comuni di Calatafimi, Segesta, Castellana, Petralia e Butera.

Questa la situazione emersa durante “la più grande consultazione pubblica – ricorda Sogin – finora svolta in Italia su un’infrastruttura strategica per il Paese”, avviata a gennaio 2021 con la pubblicazione della proposta di Cnapi e conclusa a gennaio 2022. E proprio sulla base egli esiti della consultazione, la società di Stato incaricata della messa in sicurezza delle scorie ha elaborato il documento trasmesso al miTe e per ora secretato. “La proposta è stata predisposta – sottolinea la Sogin – sulla base delle oltre 600 tra domande, osservazioni e proposte, per un totale di oltre 25mila pagine di atti, documenti, relazioni tecniche e cartografie, complessivamente presentate nel corso di un anno dopo la pubblicazione della Cnapi”.

Nessun territorio, dell’Isola e del Paese, vuole questo sito dove saranno stoccati 78mila metri cubi di rifiuti a bassa intensità (derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie) e altri 17mila a media e alta intensità radioattiva e del combustibile irraggiato (provenienti dalla gestione passata degli impianti nucleari). Chi avanza problemi idrogeologici, chi questioni di svalutazione di terreni e inquinamento delle colture, chi lamenta la presenza di altri impianti speciali: ognuno ha le sue buone ragioni per declinare l’offerta, incluso Palazzo d’Orleans, e lo stallo continua. Anche perché la burocrazia è ancora lunga.

Adesso la palla passa al miTe che, acquisito il parere tecnico dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin), dovrebbe approvare con proprio decreto la Carta, di concerto con il ministero delle Infrastrutture; dopo di che si avvierà la raccolta delle manifestazioni di interesse, non vincolanti, a proseguire il percorso partecipato con gli enti locali. A dicembre scorso, la Commissione d’inchiesta sulle Ecomafie è tornata a manifestare perplessità legate proprio ai tempi di realizzazione: in base a quelli ottimisticamente previsti dalla legge, ci vorranno circa 4 anni dalla pubblicazione per giungere all’autorizzazione unica e al cantiere del deposito. Poi, per la costruzione e l’esercizio, ne serviranno altri 50.