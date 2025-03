Rino Dondi Pinton, morto a 103 anni il signor Cynar

Padova - Il padre di uno dei liquori più iconici del Bel Paese non c'è più. Rino Dondi Pinton è morto il primo marzo all'età di 103 anni: padovano del popolare quartiere Arcella, è stato l'inventore del Cynar, bevanda conosciuta (per capirci quella dello spot «Contro il logorio della vita moderna») in Italia e all'estero, figlia di una ricetta segreta che non è mai stata svelata.

Dondi Pinton era entrato nel mondo della distilleria appena maggiorenne e a 27 anni, mentre lavorava come responsabile produzione della G.B. Pezziol, ebbe l'intuizione, insieme ai fratelli-imprenditori Dalle Molle, di creare un amaro digestivo rivoluzionario a base di carciofo. Il boom della bevanda di colore marrone iniziò negli Anni Cinquanta grazie a una comunicazione che ha saputo fare breccia nell'Italia del dopoguerra, entrando nelle case (e nei bar) di tutto lo Stivale. La grande produzione proseguì negli anni Settanta con il Cynar che ha conosciuto una seconda giovinezza di recente, quando è diventato parte di alcune varianti di spritz (bianco col Cynar o Cynar e Campari). Apprezzato dai giovanissimi come dagli adulti, il logo è piaciuto anche al Venezia Calcio che lo ha voluto sulle sue maglie, realizzando una serie di divertenti spot che spopolano sui social.

In un'intervista al Corriere del Veneto, rilasciata poco dopo aver compiuto 100 anni, Dondi Pinton aveva raccontato la strana genesi del suo amaro: «Le persone in quel periodo compravano il “Vov” come ricostituente. Abbiamo pensato allora di fare una nuova “medicina”, una medicina diversa e siamo partiti dal carciofo. Ci siamo chiesti “E se prendessimo il carciofo e il suo principio attivo e provassimo a realizzare un liquore che lo contenga?”. La cosa bella è che ci siamo riusciti». L'imprenditore aveva spiegato come l'eredità del lavoro nei liquori fosse presa dal padre: «Dopo la guerra le persone erano spaesate, avevano bisogno di qualcosa di nuovo, di spinte, di ripartenze. E così ci abbiamo pensato. Volevamo qualcosa da bere per stare insieme ma che facesse anche “bene” e siamo partiti dal carciofo. C’era poco alcool, abbiamo fatto varie prove, realizzando diversi prototipi e li abbiamo testati nei bar di Padova e Venezia per decidere il migliore».

A far conoscere il Cynar aveva contribuito anche lo spot con il popolare attore Ernesto Calindri che nei frame in bianco e nero sorseggiava felice in mezzo al traffico la bevanda per dimenticare lo stress: «Andammo ovunque a presentarlo, in Giappone come a Parigi o in Brasile — svelava ancora Dondi Pinton — Mi ricordo viaggi interminabili con gli aerei ad elica. I concessionari ci chiamavano per aprire gli stabilimenti e noi passavamo qualche mese lì per insegnar loro le cose nei dettagli». Dondi Pinton alla fine tornava sempre a Padova, nella sua Arcella, dove è rimasto lucido fino all'ultimo, combattendo ogni giorno «Il logorio della vita moderna».