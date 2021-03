Rinviate le elezioni del nuovo sindaco a Vittoria e Noto

Vittoria - Niente elezioni amministrative a Vittoria.Stessa sorte per Noto. Il Consiglio dei Ministri ha approvato, a causa del Coronavirus, il rinvio delle consultazioni elettorali che si sarebbero dovute tenere prima dell’estate 2021. Le elezioni si svolgeranno in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre. Dal rinvio sono interessate, tra le altre, le elezioni di consigli comunali e circoscrizionali e le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti.

L’appuntamento è fra il 15 settembre e il 15 ottobre; una data probabile è quella del 10 e 11 ottobre. Sono interessate, tra i capoluoghi, Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna. Slittano le elezioni suppletive a Siena, in cui aveva annunciato di volersi candidare alla Camera l'ex premier Giuseppe Conte.

Tra i 1200 Comuni che in tutta Italia vanno al voto per le amministrative, 33 sono in Sicilia. In provincia di Siracusa voto rinviato a Lentini, Noto, Pachino, Ferla e Sortino.