Riparato il tubo del metano a Ragusa. VIDEO

Ragusa - Alle ore 11:05 di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco di Ragusa è intervenuta in via Ing. Migliorisi, a ridosso dell’ex ospedale civile, per la fuoriuscita di gas metano da un tubo di media pressione accidentalmente danneggiato da un escavatore a seguito di alcuni lavori di scavo. Diverse segnalazioni sono pervenute alla sala operativa dei Vigili del Fuoco dai cittadini allarmati dall’odore di gas avvertito in varie zone della città.

Prontamente intervenuti, i Vigili del Fuoco, hanno provveduto, con getti d’acqua, ad abbattere il gas che fuoriusciva dalla falla e nello stesso tempo, ad interdire la circolazione veicolare e pedonale. Nel frattempo una seconda squadra provvedeva a verificare, con strumentazione in dotazione, eventuali concentrazioni di gas nei locali del vicino ospedale e negli edifici circostanti.

La ditta di manutenzione dell’impianto della rete del metano, intervenuta sul posto, ha provveduto a bloccare la fuoriuscita di gas al fine di procedere al successivo ripristino del servizio.

La zona è stata interdetta al traffico veicolare e pedonale. Sul posto Polizia di Stato e Polizia locale. Alla fine la falla è stata riparata.