Ripartono i concorsi pubblici. Ecco quali

Sono numerosi i concorsi pubblici con bandi in scadenza tra agosto e settembre. Si tratta di selezioni di diverse figure professionali, per lo più a tempo indeterminato, in vari rami della pubblica amministrazione italiana.

Ecco quali sono i principali.

Concorso per 100 funzionari informatici all'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un concorso pubblico per assumere 100 funzionari informatici. La selezione richiede come titolo di studio la laurea.Le risorse saranno impiegate presso gli Uffici centrali con contratto di lavoro a tempo indeterminato. La scadenza è fissata al 30 Settembre 2021.

Concorso per 2320 funzionari amministrativi alle Agenzia delle Entrate

Rientra fra i "concorsoni", il concorso indetto dall’Agenzia delle Entrate per 2320 funzionari amministrativi. I selezionati saranno assunti a tempo indeterminato come impiegati nell'attività amministrativo-tributaria. Titolo di studio richiesto: la laurea. I nuovi assunti saranno impiegati presso la sede centrale a Roma (Lazio) e presso le Direzioni Provinciali e Regionali, presenti in tutta Italia. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 30 Settembre 2021.

Concorso al Mef per 500 professionisti per il Pnrr

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale anche il bando di concorso pubblico con cui, su iniziativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Dipartimento della Funzione Pubblica-Commissione RIPAM, avvalendosi di Formez PA per la procedura, è partita la selezione per il reclutamento, a tempo determinato, di 500 professionisti destinati alle strutture di monitoraggio e rendicontazione dei fondi presso le amministrazioni titolari dei relativi progetti, per la realizzazione del sistema di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Pnrr.

Le assunzioni sono così suddivise: 198 unità per il profilo economico; 125 unità per il profilo giuridico; 73 unità per il profilo statistico-matematico; 104 unità per il profilo informatico, ingegneristico, ingegneristico gestionale.

Tutte le assunzioni - si legge nella nota - saranno a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del Pnrr e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Le candidature andranno inviate esclusivamente per via telematica, entro le ore 14 del 20 settembre 2021, tramite il sistema Step-One 2019, messo a disposizione da Formez PA. Il bando è pubblicato integralmente anche sul sito http://riqualificazione.formez.it, sul sistema Step-One 2019 e sui siti internet istituzionali delle amministrazioni interessate. La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro il 20 settembre 2021.

Concorso per 150 assistenti, vigilanti e operatori al ministero della Cultura

Concorso per 150 assunzioni a tempo indeterminanto al Ministero della Cultura. In particolare, la selezione riguarda 100 assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza, 50 operatori alla custodia, vigilanza, accoglienza.

Il nuovo personale lavorerà presso musei, archivio di Stato, gallerie d’arte, parchi archeologici, biblioteche, complessi monumentali. Tra i titoli di studio richiesti diploma e licenza media.

Concorso per 8171 posti al Ministero della Giustizia

Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di addetti Ufficio per il processo, finalizzato alla copertura di 8171 posti di lavoro. Le sedi di lavoro sono distribuite in tutta Italia. Titolo di studio richiesto: laurea. Il bando scade il 23 settembre 2021.