Sicilia, ecco il super yatch di lusso Romea. FOTO. VIDEO

Riposto - Il mare? In Sicilia è bello anche in dicembre. L’ultimo arrivo a Riposto è lo yacht “Romea”, lungo 82 metri, che naviga sotto la bandiera delle Isole Cayman, di proprietà del miliardario russo Alexander Nesis; da domenica si trova ormeggiato nella banchina Costanzo del molo foraneo.

Il “Romea” - che durante la sosta a Riposto viene assistito dall’agenzia marittima Luise Associates Sicily - è uno dei super yacht più lussuosi al mondo in grado di accogliere 12 ospiti in 6 suite e 23 uomini di equipaggio. Tanti curiosi sono stati attirati nella diga foranea dalla presenza “fuori stagione” del mega yacht dell’uomo d’affari russo, impegnato nei settori della finanza, dei metalli preziosi e dell’ingegneria navale.

Costruito dal cantiere tedesco Abeking & Rasmussen nel 2015 con design di Terence Disdale, lo yacht ha una suite principale, 1 cabine VIP, 2 cabine matrimoniali e 2 doppie. È anche in grado di trasportare fino a 23 membri dell’equipaggio a bordo per garantire una rilassante esperienza. Al fine di creare un ambiente tranquillo, l’arredamento è pieno di legni luminosi e opere d’arte moderna, una combinazione per rilassare gli ospiti. Presenta anche gli stabilizzatori di ancoraggio che funzionano a velocità zero, aumentando il comfort a bordo, mentre si è all’ancora e in acque agitate. Con uno schermo cinematografico nel salone principale e un elegante pianoforte a coda nera sul ponte, il superyacht Romea ha una grande varietà di opzioni di intrattenimento. È dotato di aria condizionata, connessione WiFi a bordo, Jacuzzi sul ponte, stabilizzatori all’ancora, palestra, spa e beauty room.