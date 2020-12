Ripresa dei contagi e lockdown di fine anno: cosa accade nel resto d'Europa

La recrudescenza dell’indice Rt sta riguardando gran parte del vecchio continente e l’Italia non è l’unica che sta ripensando a un nuovo giro di vite. Altrove in Europa si sono già portati avanti, su tutti la Germania, che ha deciso per un vero e proprio lockdown totale. Il pugno di ferro di Angela Merkel piace al nostro esecutivo: partiamo allora proprio dai tedeschi per vedere come si stanno regolando i principali paesi europei per i prossimi giorni.

Germania. Nuovo provvedimento al via su tutto il territorio nazionale dal 16 dicembre al 10 gennaio: «Le misure attuate dal 2 novembre hanno fallito – ammette la cancelliera -, assistiamo di nuovo a una crescita esponenziale del contagio». La bozza prevede che le scuole e gli esercizi commerciali restino chiusi per quasi un mese con l’eccezione di alimentari, farmacie e banche. Chiuderanno anche le aziende che non riusciranno a metteranno i dipendenti in smartworking. Vietata la vendita di fuochi d’artificio. L’obiettivo è raggiungere un’incidenza di 50 nuovi casi su 100mila abitanti in sette giorni.

Francia. Natale sì, Capodanno no. Da domani, martedì, sarà di nuovo possibile spostarsi ovunque ma il coprifuoco scatta già alle 21, per terminare alle 6 di mattina, inclusa la notte del 31. Solo quella del 25 sarà tolto e ci si potrà muovere e incontrare liberamente senza autocertificazione (anche qui con la “raccomandazione” di evitare raduni privati con più di 6 adulti, bambini esclusi). Musei, teatri e cinema resteranno chiusi per altre tre settimane. Controlli a campione per scoraggiare gli sciatori all'estero.

Spagna. Natale no, Capodanno “ni”. Blocco agli spostamenti tra tutte le regioni, a prescindere dal loro specifico tasso di positività, dal 23 dicembre al 6 gennaio (tranne che per improrogabili necessità di lavoro o gravi urgenze di salute). Massimo 10 persone nelle riunioni festive, ingressi contingentati e divieto di canto nelle chiese: i parroci potranno utilizzare solo musiche registrate. Il coprifuoco continuerà a scattare alle 22 tranne che a Capodanno, quando sarà posticipato all'1,30.

Gran Bretagna. Natale con chi vuoi. Il sistema di severe restrizioni locali sta pian piano dipingendo di un unico colore il Regno Unito: attualmente nel 95% dell'Inghilterra non si possono invitare persone in casa e al pub o ristorante se ne può incontrare solo una. A Natale ci sarà però un "liberi tutti": il premier Boris Johnson ha deciso che dal 23 al 27 tre nuclei familiari fissi potranno vedersi in abitazioni private, senza limiti né obbligo di distanziamento sociale. Una misura che sta sollevando le ire degli scienziati britannici, certi che condurrà dritti alla terza ondata.

Svizzera. Natale e Capodanno fino a tardi. Già da sabato 12 vigono le nuove restrizioni per tutto il territorio federale: ogni attività dovrà inderogabilmente chiudere alle 19 durante la settimana., Tutto chiuso inveceo la domenica e i festivi: oltre agli alimentari resteranno aperti solo ristoranti e bar, che a Natale e Capodanno potranno chiudere all’1 di notte. Limite di 10 persone alle riunioni private. Le autorità sanitarie elvetiche hanno chiesto però al ministro della Salute di imporre misure più rigorose, tra cui il divieto di sci.