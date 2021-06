Ripresa, mille visitatori al giorno nella Valle dei Templi

Agrigento - Mille i visitatori del Parco archeologico della Valle dei templi di Agrigento. Lo stesso giorno del 2020 non arrivavano a 200. Il Teatro antico di Taormina registra oltre l’80 per cento in più di presenze rispetto a giugno 2020: quasi 18mila visitatori contro gli oltre 9mila dello scorso giugno. E nell’ultimo fine settimana 800 persone hanno visitato la cattedrale di Palermo, mentre a giugno dello scorso anno non si sfiorava neppure la metà.

Giugno, dunque, come test di un’estate che lascia ben sperare. Le strutture alberghiere sono piene al 50 per cento, percentuale che dovrebbe sfiorare l’80 per cento a luglio.

Il complesso di Palazzo reale a Palermo è arrivato a quota 4500 visitatori, l’anno scorso con la riapertura del 12 giugno si sono superati di poco i mille. Siamo comunque lontanissimi dai numeri pre Covid quando il complesso monumentale con la sua Cappella Palatina, a giugno del 2019, attraeva oltre 50mila visitatori.