Rischio sismico, 5 comuni ragusani salgono a livello 1

Ragusa – Ragusa, Modica, Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo e Giarratana salgono dal livello di rischio sismico 2 a 1; gli altri 7 comuni della provincia iblea restano al livello2. Dopo quasi 20 anni la Regione ha aggiornato la mappa della classificazione sismica dei comuni siciliani e da oggi, per approvare i progetti in quelle zone, gli uffici provinciali del Genio civile dovranno seguire norme più severe sotto il profilo della staticità.

Ma anche garantire l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal «Sisma Bonus» e «Super bonus» a chi ne era tagliato fuori. Quasi tutti i 391 comuni, incluso il giovane trapanese Misiliscemi, salgono di range: in «zona sismica 1» passano da 27 a 53; in «2» da 329 a 306; in «3» da 5 a 31; in «4» da 29 a 1: c’è rimasta solo Lampedusa-Linosa, senza alcuna detrazione d’imposta. La nuova cartina dei terremoti è stata disegnata con l'ausilio, tra gli altri, degli Ordini professionali, delle università, dell’Invg e dell’Anci Sicilia.