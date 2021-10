Risotto ai cachi un gustoso primo di stagione in abbinamento al formaggio avrete un primo piatto cremoso e raffinato

Nel pieno della stagione dei cachi, la “mela d’Oriente” secondo la definizione letteraria per la sua origine prima in Cina e poi in Giappone, dove è conosciuto come Loto (il frutto) e Albero della Pace (la pianta), oggi vi propongo un primo piatto davvero particolare con uno dei frutti tipici del periodo autunnale.

Ottimo da gustare così com’è, perfetto per concludere il pranzo al posto del dessert, il cachi è un ingrediente perfetto anche per la preparazione di tante gustose ricette dolci come il gelo di cachi e salate, come in questo caso il risotto

Il risotto ai cachi è un primo piatto davvero originale, gustoso e veloce da realizzare. Uno sfizioso piatto di stagione dal gusto raffinato, per altro molto facile da preparare anche per chi non è proprio esperto in cucina. In questa ricetta ho abbinato il riso carnaroli al cachi molto prezioso per la nostra salute e del formaggio, pochi ingredienti per una ricetta davvero sorprendente.

I cachi sono un frutto importantissimo da inserire nella nostra dieta per la nostra salute, proteggono il fegato e sono diuretici. Ottimi per bambini e atleti per il loro effetto energizzante. Il risotto ai cachi, il gustoso primo di stagione è anche una ricetta molto salutare e ottima in questo periodo dell’anno quando i cachi sono più dolci e morbidi. Con questo primo piatto, anche i più piccoli impareranno ad amarli!

Scopriamo insieme come preparare questo squisito risotto ai cachi, molto cremoso e saporito.

Ingredienti per 4 persone

320 gr Riso carnaroli

100 gr Burro

100 gr Falde di caco

80 gr Grana Padano

Mezzo bicchiere di vino bianco

2 gr Sale



Procedimento per il risotto ai cachi

Iniziate la preparazione di questo particolare risotto di stagione preparando un buon brdo vegetale. N eservirà almeno un litro per 320 grammi di riso, le dosi per 4 persone

Iniziate con l’affettare finemente lo scalogno o la cipolla e fatelo appassire con un filo di olio in una capace pentola.

Aggiungete quindi il riso carnaroli, fatelo tostare per un minuto continuando a mescolare con un cucchiaio di legno e poi sfumate con il vino bianco.

Passati un paio di minuti, iniziate a irrorare il riso con il brodo ben caldo, coprendolo per bene e mescolando di tanto in tanto.

Continuate a bagnare con il brodo, aggiungendone altro solo quando il precedente sarà stato assorbito, cosi fino a fine cottura, più o meno una ventina di minuti dopo.

Nel frattempo ricavate dai cachi la quantità di falde necessarie (per falde, si intendono quelle porzioni di polpa che presentano una consistenza più molle e compatta).

Cinque minuti prima della conclusione della cottura, aggiungete una parte dei cachi (le falde) e completate la cottura, il resto lasciatelo per decorare i piatti.

Di solito occorrono 18-20 minuti per la cottura del riso, ma regolatevi con le istruzioni sulla confezione.

Regolate di sale e spegnete il fornello.

Mantecate quindi il vostro risotto con il burro e il formaggio e continuate a rimestare

Lasciatelo riposare un paio di minuti;

Impiattate, dunque, il risotto mantecato nei piatti fondi, e guarnitelo con qualche falda di caco, quindi servite caldo.

Se volete rendere questo piatto ancora più goloso, potete aggiungere un formaggio caprino in mantecatura oppure scegliere del goloso gorgonzola

Oppure completate il vostro risotto con i gherigli di noce tritati grossolanamente e il rosmarino, meglio se fresco.

Buon appetito, Barbara Conti