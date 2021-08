Risparmiare online: promozioni e codici sconto

La presenza di piattaforme online dedicate a settori di ogni genere fa sì che anche i vantaggi e benefici dei rispettivi servizi sia sempre più interessante: al giorno d'oggi infatti è decisamente facile usufruire di bonus, sconti e promozioni destinati unicamente al mercato online. Dai codici promozionali per l'acquisto di abbigliamento e accessori ai bonus di benvenuto dei casinò virtuali, infatti, non c'è che l'imbarazzo della scelta per trovare gli sconti e le promozioni più convenienti.

I vantaggi degli acquisti online

Uno dei settori più interessato dalla presenza di sconti e vantaggi specifici per il digitale è quello degli e-commerce: si va dai negozi online di abbigliamento a quelli che vendono beni tecnologici, ma anche alle nuovissime piattaforme destinate alla vendita online di alimenti e persino a quelle dedicate alla sensibilizzazione verso temi importanti come la questione ambientale, come ad esempio il servizio offerto da Treedom.net che consente di regalare alberi da piantare a distanza e che prevede l'utilizzo di codici sconto e codici fedeltà. Questa strategia di marketing è perciò utilizzata e diffusa in qualsiasi ambito, in varie declinazioni: che si tratti di codici sconto da ottenere una volta completata la registrazione dei propri dati online per creare il proprio profilo utente o di iniziative promozionali periodiche come gli sconti inviati tramite newsletter, ma anche di sconti ottenuti invitando i propri contatti (amici o familiari) a iscriversi a determinate piattaforme, non mancano di certo le opportunità per usufruire di specifici servizi ed effettuare acquisti in maniera semplice, immediata e conveniente, soprattutto al confronto con i servizi disponibili solamente dal vivo.

Intrattenimento e bonus digitali

Anche il settore dell'intrattenimento prevede la possibilità di usufruire di sconti e bonus in maniera facile e istantanea: basti pensare ai diversi tipi di bonus offerti dai casinò online, che la piattaforma Casinos.it ha raccolto in un'unica pagina dedicata al confronto e all'analisi di tutte le migliori offerte per i giocatori, dai bonus di benvenuto con o senza deposito ai metodi di pagamento utilizzabili per ottenere free spins gratuiti nei vari casinò digitali. Anche per quanto riguarda le piattaforme dedicate alla riproduzione di contenuti in streaming è possibile usufruire di numerosi vantaggi: una strategia di marketing molto diffusa in questo ambito è quella di concedere delle prove gratuite ai nuovi utenti, in modo da fornire una panoramica di tutti i servizi e di tutti i titoli, sia recenti che di repertorio, come ad esempio quelli presentati da Ragusanews.com, a loro disposizione per un periodo di tempo limitato, una settimana o mese nei casi più diffusi, e portarli così alla decisione di passare agli abbonamenti “premium” a pagamento. È il caso di Spotify, nota piattaforma di streaming musicale, che permette con il passaggio a Spotify Premium di usufruire di servizi aggiuntivi come la possibilità di rimuovere pubblicità online durante l'ascolto o di avere a propria disposizione tutti i file audio presenti nel catalogo, decine di milioni, in una qualità audio superiore.

I vantaggi forniti dalle piattaforme digitale sono perciò innegabili: rispetto agli stessi servizi “tradizionali”, infatti, i servizi online offrono la possibilità di ottenere sconti e promozioni in maniera semplice e immediata, senza i vincoli e i limiti delle corrispettive attività dal vivo.