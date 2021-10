Ristoranti di lusso: un locale ragusano nella top 50 italiana

Ragusa – Con 7 ristoranti di lusso nella Top 50 Italy Luxury 2022 la Sicilia è seconda sola alla Campania, che ne piazza ben 15 nella classifica regionale. Tra i 7 locali dell’Isola che figurano nella discutibile lista della guida online della ristorazione italiana nel mondo - curata da Luciano Pignataro, Albert Sapere e Barbara Guerra – uno è nella nostra provincia: parliamo della Locanda Don Serafino-Relais & Châteaux (foto), al 28esimo posto in Italia.

A parte il San Corrado-Principe di Belludia di Noto (19° posto) e lo Zash Country Boutique di Riposto (42°), gli altri 6 ristoranti siciliani per nababbi sono praticamentei tutti in provincia di Messina: il Grand Hotel Timeo-Otto Geleng di Taormina (22°); il Therasia Resort Sea & Spa-Il Cappero di Lipari (27°); The Ashbee Hotel-St. George Restaurant ancora di Taormina (30°); e l’Hotel Signum di Malfa Salina (31°).